Piaggio le bajó el tono al conflicto interno por el uso del tapaboca

Martín Piaggio, como haría todo buen líder, primero intentó bajarle el tono a la discusión. “Cuando comencé a soñar con construir este movimiento político hace 10 años, empezamos 2 o 3 y siempre tuvimos pensamientos diferentes. Todo está basado en una organicidad y una ética, celebro que tengamos diferencias incluso en cosas tan menores como estas”, aseguró.

Sin embargo, no ocultó su malestar por el rebote mediático. “Si todas nuestras discusiones las hiciéramos por los medios de comunicación sería poco grato para la población, que lo que quiere son respuestas”, aseveró.

A la hora de sentar postura, se encolumnó con los concejales. En realidad, éstos últimos se anticiparon y lo hicieron detrás suyo. Piaggio opinó que la situación “es clara”, tanto Nación como Provincia no han decretado la obligatoriedad del tapaboca y por lo tanto la ciudad sigue ese mismo camino. Además, sentenció que la decisión es del ejecutivo, y que la tomará cuando haya circulación comunitaria del virus.

Crónica de la grieta

Todo comenzó a gestarse hace más de un mes, con un video viral de Juan Boari sobre el barbijo, en el que manifiesta que “no previene nada”, que provocó discordias en algunos integrantes del gobierno y que derivó la semana pasada en un cruce mediático con el edil de Juntos por el Cambio Pablo Echandi.

El médico expresó que “el uso o no del tapaboca no puede salir del legislativo, nunca un grupo de concejales debe estar por encima de un comité de expertos". Esta frase, profundizó la interna en Yrigoyen 75.

Fue la viceintendenta, Lorena Arrozogaray, quien se expresó públicamente este jueves y contradijo al concejal de su partido: "el ámbito democrático de discusión y de debate es el concejo deliberante, no solamente para el uso del tapaboca, sino para cualquier proyecto", y puntualizó que "sería necesario tener una norma, debe quedar clara la regla de cuando se debe usarlo y cuando no, no puede haber dudas".

barbijos centro En la calle, la amplia mayoría de los gualeguaychuenses circula con tapaboca.

La calle pareció darle la razón a Arrozogaray. La enorme mayoría de los vecinos salen con barbijo casero puesto, pero no tienen claro cuándo están obligados a hacerlo. El COES manifestó que es obligatorio su uso para entrar a los entes de salud, y el municipio recomendó su uso dentro de los locales donde haya concentración de gente. En la realidad, los propietarios o empleados prohíben el ingreso sin el tapaboca. ¿Tienen la potestad de hacerlo? No está claro.

El bloque de concejales oficialistas, ante la consulta de ElDía, decidieron manifestar su postura en bloque a través de un comunicado, en el cual respaldaron la postura de Boari. “Solo vamos a legislar si consideramos insuficientes las recomendaciones del COES”, sentenciaron.

La viceintendenta quedó sola en esta cruzada, al menos mediáticamente.

“Muchas veces tenemos opiniones desencontradas. Son cuestiones menores, quédense tranquilos”, concluyó Piaggio.