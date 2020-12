Piaggio: "Mi desafío es llevar el proyecto de Gualeguaychú a toda la provincia"

"El único desafío que me puede interesar es que al proyecto nuestro en Gualeguaychú lo pueda llevar a la provincia. Eso es lo único que me interesa. Por eso no me interesa hablar de fórmulas. Si a mi me tocara ser Gobernador subido a un barco que no es el nuestro no me interesaría. A la hora de definir un proyecto que uno tiene que encabezar, mi ilusión es replicar el modelo de Gualeguaychú en la provincia. Que tenga la madurez suficiente para ir al resto de Entre Ríos", sostuvo el mandatario de Gualeguaychú en una charla a agenda abierta en ElDía desde Cero (FM 104.1).

"El tema de las elecciones siempre está dando vueltas en el aire, pero el año fue de otras prioridades, y la nuestra, aunque no haya estado presente la pandemia, es la de gobernar la ciudad todos los días, salir adelante con los proyectos que planeamos para estos cuatro años, pero que ahora esta suerte de paréntesis que metió la pandemia. Sin embargo, hace tres meses retomé con eso y el equipo está muy comprometido con esto. Cuando llegue el momento, veremos qué hacemos", agregó.

"Mi preocupación cada día es que nosotros profundicemos un proyecto. Siempre he dicho eso. Tenemos diez ejes que son indiscutibles y que se traducen en lo que pasa en Gualeguaychú después de cinco años de trabajo", sostuvo.

Sobre a quien podría apoyar para que lo suceda a él en el Municipio, Piaggio sostuvo que son varios los que están en condiciones para hacerlo: "Tengo nombres para que me sucedan en 2023, aunque no estoy focalizado en alguno en particular. Cuando llegue el momento vamos a tener diez compañeros y compañeras que van a estar con capacidad para gobernar Gualeguaychú. Hay muchos que pueden seguir timoneando este proyecto, en eso estoy con mucha tranquilidad. Obviamente, cuando llegue el momento, elegiremos. Todos los que conforman el proyecto, en mayor o menor medida, tuvieron que asumir otros roles, y está bueno que tengan expectativas para seguir haciendo crecer el proyecto. También le estoy poniendo muchas fichas a los jóvenes, porque muchas de las políticas públicas que estamos llevando adelante son a 10 años".

El Intendente, también tuvo palabras críticas sobre el rol de la oposición en la actualidad: "En algunas cosas los veo muy pobre, pero respeto las opiniones diversas. Sin embargo, en algunos temas son una maquinaria de oponerse a todo. Y eso los ha llevado, con respeto lo digo, a tener una enorme desconexión con la realidad", se quejó, y se refirió a una de las críticas que realizó Juntos por el Cambio con respecto al Presupuesto 2021:

"Este nuevo presupuesto de Desarrollo Social tiene un aumento del 35% con respecto al que se ejecutó este año, por lo tanto sigue el proceso inflacionario. Eso si, no aumentaron todos con igual. Y con respecto a turismo y cultura, una cosa es el presupuesto directo que tienen y otra cosa es todo el resto de las áreas de gobierno que complementan las políticas que llevan adelante los de turismo. Un ejemplo: hicimos el Museo del Carnaval el año pasado, uno de los pilares más fuerte de la estrategia turística a largo plazo. Bueno, ese presupuesto no salió de Turismo, ni siquiera los trabajadores pertenecen al área. Lo mismo que con el Camino de la Costa", explicó.

"En 2016 decían que no tenía capacidad gestión y lo decían el mismo día que estaba con Rogelio Frigerio (por entonces Ministro del Interior de Mauricio Macri) firmando un convenio. Tuve excelente vínculos con los funcionarios de Cambiemos, y a la larga se demostró que nuestro Municipio fue el que mayor capacidad de gestión tuvo con el gobierno nacional anterior. Las obras de las 525 viviendas no existe en ningún lugar del país", concluyó.

Sobre el rol del Concejo Deliberante y el bloque oficialista, el intendente Piaggio afirmó que "tenemos nuestra agenda de trabajo que quizás no cincide con la mediática. En todo caso podremos tener nuestros errores, pero creo que nuestros concejales están muy consustanciados con nuestro proyecto. Estoy muy conforme con los concejales del oficialismo. Este año fue muy distinto, pero también se discutieron cosas importantes. Confío en los nueve concejales del PJ, aunque eso no quiere decir que no discutamos de vez en cuando".

Finalmente, se refirió al posible desembarco de Mauricio "Palito" Davico, el intendente de Pueblo Belgrano, para que compita por ser mandatario en Gualeguaychú: "La única vez que lo hablé, me dijo que no, pero puede ser una opción. Me imagino que más temprano que tarde se comience a preguntar hacia donde va a apuntar. Si lo tiene permitido por la Ley, no dudo que lo haga. "Palito" es peronista, podría jugar con el peronismo. Y él representa un espacio vecinal, y nosotros hemos trabajado mucho con espacios vecinalistas. Forman parte de nuestro movimiento muchos movimientos que no son del peronismo. Siempre fue nuesta ambición ser parte de un movimiento multipartidista, aunque nuestra columna vertebral es el peronismo".