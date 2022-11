La reunión se realizó este miércoles en la sede de la Asociación Bancaria de Paraná y contó con la presencia y participación del intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio.

Los ejes de debate fueron: Frente de Todos y Participación democrática; Ambiente: prohibición de agrotóxicos: areneras, Ley de Humedales: economía y producción; Pymes; obras de infraestructura,educación, trabajo, jubilaciones y economías regionales, entre otros ítems.

En el encuentro se alzó una bandera que anuncia “Martín Piaggio Gobernador”, transparentando las intenciones de todo el sector del piaggismo, acerca de llevar el proyecto local a un plano provincial.

Hasta el momento se desconoce cuándo serán las PASO y las elecciones generales, por lo que todos los precandidatos especulan con no dar a conocer sus intenciones, hasta tanto las fechas sean concretas.

Lo cierto, es que el intendente ya amplia su mirada con actos en otras localidades de la Provincia.

La visión ambientalista de Piaggio

Durante su discurso, el Intendente se abocó a narrar la experiencia cuando implementó la ordenanza que prohíbe el glifosato. “Hubo tensión, claro que hubo tensión con un sector muy fuerte, pero puedo contarles que así como empezamos a experimentar una nueva forma de agroecología en pequeñas extensiones, hoy tenemos un productor grande que en su campo ya tiene el 90 por ciento sembrado bajo este sistema”, relató y siguió: “Entendió que se puede cambiar de paradigma y encima ganar plata”. Es el caso de Juan Pablo Oppen, que produce en un campo de 2260 hectáreas.

Para Piaggio “los cambios en la producción no son cuestiones programáticas propias del Siglo XXI, sino que es urgente. Hay que empezar a hacerlo ya. Con el diálogo y los consensos todo bien, pero parece que terminan sirviendo para que todo siga como está”, señaló.

El gualeguaychuense siguió contando las experiencias, siempre bajo su óptica municipalista. A lo ambiental le continuó lo sanitario. Este sábado Gualeguaychú será sede de un encuentro nacional de ministros de Salud.

Como médico de profesión, subrayó su paso por la Atención Primaria en la Municipalidad, donde experimentó “esto de lo que tanto nos enseñó Ramón Carrillo: la importancia del centro de salud y ver al sanitarismo desde lo social, donde se pueda abordar más allá del virus que pueda tener un chico”.

Lo electoral: a favor de la Ley de Lemas

En la previa, la posibilidad de una Ley de Lemas fue la conversación vinculada a lo electoral. No faltó quien levantara la mano para poner el tema a discusión. El que se encargó fue Marcelo Boeykens, del Partido Solidario, uno de los convocantes a la jornada. Aseguró que “no hay otra forma de sostener el gobierno ante el avance del neoliberalismo que no sea con los lemas, porque el Frente de Todos tiene referentes territoriales importantes y de peso”.

Piaggio escuchó y respondió: “Soy un defensor de las PASO, pero básicamente, de la participación. Pero para responder sobre lo planteado, quiero decir que veo muy bien una ley de lemas”.

El dirigente del Frente Grande, Nelio Calza, desde la mesa organizativa y al costado de Piaggio, reveló estar trabajando en una iniciativa para ser debatida.

Banco de Tierras y Cooperativismo

Uno de los tramos más aplaudidos del discurso fue cuando Piaggio se refirió al Banco de Tierras. “Cuando empezamos a ver que había pedazos de tierra que no eran utilizados y que todos los días subían el precio, hicimos un primer diagnóstico y caímos en la cuenta que era mucha la tierra ociosa (500 hectáreas), entonces implementamos una tasa progresiva, es decir que a mayor cantidad de tierra más se paga, para estimular que los tenedores salgan de esa situación de especulación y la pusieran a producir alimentos sanos o lotearlas junto con el municipio y a partir de ahí bajar el precio de mercado. Esto terminó siendo redistributivo, porque aquel que seguía en la especulación, pagaba una tasa que volcábamos a la urbanización”. Y agregó: “Siempre digo, hoy si no hubiese una partera, un chico sale del vientre y no tiene ni siquiera donde caer. Lo cierto es que el Estado se fue haciendo de un banco de tierras para adjudicar a los vecinos según sus posibilidades”.

Sobre el cooperativismo, Piaggio reveló que el 80 por ciento de la obra pública la llevaban adelante cooperativas. “Para nosotros la cooperativa, en este caso de la construcción, no es solo un grupo de trabajadoras y trabajadores, sino un sujeto social. Una cooperativa es un modo de organización y de relaciones solidarias. Cuando asumimos creamos la Secretaría de Poder Popular, que no solo trabaja con las cooperativas en un montón de aspectos, sino con la sociedad civil y el vecino, que decide cuáles son las prioridades. Es todo más largo, pero suma al vecino a la política. Cuando voy a un barrio y empiezan los reclamos, lo primero que les digo es: organícense y hablamos”.