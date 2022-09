En diálogo con El Dia desde Cero (AHORA Cero Radio), Piaggio expresó: “siento mucha tristeza, como imagino que debe sentir la mayoría del pueblo argentino. Honestamente quedé perplejo cuando vi las imágenes, me parece que fuimos cayendo en la gravedad de lo que estaba pasando, cuando de a poco fue llegando más más información. Lo que pasó es algo triste, no porque sea Cristina Fernández de Kirchner la víctima de este ataque, es algo grave porque ocurre en un país que ha luchado mucho para recuperar el sistema democrático y poder vivir en libertad, por eso no podemos permitir que estas cosas sucedan”.

También el intendente sostuvo que “llama mucho la atención y genera mucha tristeza todo lo que pasó. A la sociedad se le ha ido de las manos esta situación de no poder parar a tiempo los discursos del odio que se ha instalado en nuestra sociedad ha crecido mucho y algunos sectores muy poderosos han cultivado sentimientos vinculados al odio, al resentimiento, al rechazo a los demás. Son cosas que no van de la mano, no tienen nada que ver con lo que discute la sociedad y la política para organizarse”.

Sobre el rechazo generalizado que ha habido en el arco político, Piaggio profundizó al expresar que “creo que todo el mundo debe estar muy triste por lo que pasó. Todos debemos manifestar nuestro repudio en paz, sin violencia y con la mayor naturalidad. Es una situación extrema que ningún ciudadano argentino merece vivir esta situación, entre todos debemos cultivar y trabajar para la paz. Hay ámbitos de debate y discusión dentro del marco del respeto y la democracia, que es lo más importante. La violencia no es el camino”.

Sobre el feriado nacional decretado por el presidente en su discurso en cadena nacional, el mandatario sostuvo que “no me esperaba que Alberto Fernández decretara un feriado nacional. Fue muy categórico con su mensaje, aunque yo no esperaba un feriado nacional. Me parece acertado, porque es una buena manera de pacíficamente levantar la voz y defender la democracia en todos los rincones del país”.

Finalmente, Piaggio invitó a los ciudadanos a participar de la movilización que se realizará en la ciudad desde las 12, adelantando que participará de la misma. “Como sociedad debemos repudiar lo que pasó, manifestarnos de manera pacífica, sin violencia, sin agresiones y dejando un fuerte mensaje de que estas cosas lastiman a la democracia”.