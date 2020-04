“Si no hubiéramos tomado conciencia en la ciudad sobre la importancia del aislamiento social y de quedarnos en casa, sumado a los controles que se hicieron y los recaudos que se tomaron, posiblemente en Gualeguaychú hubiera podido alcanzar un número superior a los 1500 casos de coronavirus, con la lógica complicación que hubiera representado para la ciudad, con el colapso de la red de salud y el número altísimo de fallecimientos. Son cifras, estadísticas, pero que nos marcan una tendencia que se hubiera podido dar si la ciudad no hubiera puesto en práctica todas las medidas que se han realizado”, remarcó.

El intendente enfatizó que “nos preocupa fuertemente situaciones como las de ese ciudadano que estuvo en la ciudad con un cuadro de contagio. El posicionamiento que tenemos con Gualeguaychú, donde hemos podido lograr que no haya circulación interna del virus, nos obliga a poner todos los esfuerzos en tratar de evitar que ingrese el virus a la ciudad y comience a circular".

Agregó que "hemos puesto todo el énfasis en controlar los accesos a la ciudad con controles muy fuertes, por eso nos preocupan estos casos porque generan un peligro en la comunidad de que el virus pueda comenzar a circular en la ciudad, que es lo que no queremos”.

También sostuvo que “en la ciudad tenemos un doble factor de riesgo, estamos en una zona crítica por su ubicación geográfica, lo dijo el Presidente. Estamos en la Región Centro que es la que más gente recibió desde otros países, además de ser una ciudad fronteriza, con el paso con Uruguay habilitado para el paso de gente, lo que representa otro riesgo. Creo que no debemos exagerar si afirmamos que Gualeguaychú hubiera podido vivir una catástrofe en caso de no haber tomado las medidas que se fueron tomando, no queremos que la gente baje la guardia"

Finalmente, expresó que "entendemos que hay situaciones atendibles como la de muchos vecinos que necesitan trabajar para que su economía no empeore. Se han ido sumando actividades exceptuadas para poder trabajar tomando las medidas de higiene y precaución, pero mientras tanto, debemos seguir pidiendo el máximo esfuerzo de toda la población para cumplir con el aislamiento”.