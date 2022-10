Sobre las tensiones que se vienen dando dentro del bloque del PJ del Concejo Deliberante, el intendente Piaggio opinó que “más que dolores de cabeza, me da tristeza que todo pase por los conflictos. Tenemos que motorizar proyectos políticos y conquistas. Estamos en un momento donde se invierten miles de millones de pesos en obras; estamos trabajando en desarrollo y producción; todo va para adelante, por lo que me gustaría que no sean esas las noticias que llegan desde el Concejo Deliberante”.

“Es una posibilidad vetar el proyecto de la combi para pacientes oncológicos. Es algo de sentido común que un proyecto político elegido por la ciudadanía, tenga instancia de cocinar los temas entre nosotros. Este proyecto en particular no tuvo el trabajo previo”, dijo Piaggio respecto de uno de los temas que marcó diferencias entre los ediles.

“Tengo que analizarlo. Tengo que ver algunas documentaciones que han encendido un semáforo. Soy médico y también lo veo desde ese lado. A grandes rasgos, acá hay malos entendidos. Como médico y sanitarista tengo algunos reparos”, opinó el presidente municipal.