"Piaggio tiene un 98% de imagen positiva" y otras frases de José Luis Alfaro

“El Intendente ha entendido desde el comienzo de su gestión que teníamos que llevar adelante un proceso de modernización”.

“Con la plataforma “Guale Activa” la gente comenzará este proceso de modernización, pero hace mucho tiempo ya que trabajamos en un proceso de modernización hacia adentro, interno”.

“Piaggio entendió que con esta modernización va a tener un gobierno más ágil. En estos cuatro años triplicamos, por la cantidad de trabajo que llevamos a la calle, la cantidad de expedientes. Y no lo hubiéremos podido hacer sin la tecnología que hubo detrás”.

“El proceso de modernización no sólo arroja más transparencia sino que nos da más eficiencias”

La imagen del Intendente

“Al Intendente, lo mismo que le dicen a favor o en contra en las redes sociales, se lo dicen en la calle, frente a frente. No tiene problemas de parar a hablar con cualquier vecino”.

“Según las mediciones que veníamos haciendo, el Intendente Piaggio tiene alrededor de 97% o 98% de imagen positiva”.

“Siete de cada diez vecinos votó por Martín y los otros tres no te van a hablar más de Piaggio: podrán haber votado a otra fuerza por ideología, pero no porque les parezca un mal Intendente”.

“Es un fenómeno fuera de lo normal y para estudiar y trasladar a otros lados”

El futuro Gabinete

“No se sabe nada aún quien seguirá y quién no. Martín tiene su forma de gestionar y es respetable. Pero también fue así en 2015. Seguro está estudiando la mejor forma de avanzar a partir de diciembre”.

La mayoría en el Concejo Deliberante

“No veo que tener la mayoría en el CD genere un cambio. De hecho la mayoría de los proyectos se aprobaron por unanimidad”

“Siempre hemos dialogado con las demás fuerzas, y seguro que eso seguirá así a partir de diciembre”

La proyección provincial de Piaggio

“Nuestro deseo es que este modelo que se está dando acá se traslade hacia otros lugares, pero detrás de ese deseo tienen que estar todos los gualeguaychenses”

“Hay muchos vecinos que no son afines al peronismo o al kirchnerismo que dicen que Gualeguaychú está teniendo un proyecto político que es digno de llevar a otros lugares”.

“Nos votó gente que no votó ni al peronismo ni al kirchnerismo, y esa es gente que está enamorada de este proyecto, de esta forma de hacer política”.

“En un proyecto de ciudad estamos todos, y no creo en los personalismos. Por eso, todos los dirigentes que quieran sumarse para que este proyecto de ciudad evolucione, son bienvenidos”.

El funcionario en la intimidad

“El Intendente trabaja 20 horas al día. Manda mensajes a las dos de la mañana, a cualquier lado. Mi señora siempre dice: ‘¿Martín no duerme?’”

“Somos funcionarios todo el día, y eso genera una enorme responsabilidad. Es nuestra obligación, sobre todo si me llaman por algo crítico”.

“Salvo que esté en un acto o una reunión, el Intendente siempre contesta él mismo sus mensajes”.

“En mi WhatsApp recibo un promedio de un mensaje por minuto, y en el de Martín son muchos más”.

Su salud y su futuro en el Municipio

“Tengo un tumor en la cabeza, y no puedo estresarme porque el tumor no me lo permite. Obviamente que voy a seguir siendo parte de este proyecto en la cabeza porque coincido plenamente”.

“Después del 10 de diciembre dependerá, si me quedo o no, de lo que el proyecto necesite de mí, pero al mismo tiempo yo necesito cuidar un poco mi salud”.

Las aspiraciones de los sucesores de Piaggio

“Seguramente hay muchos que tienen su aspiración, pero acá hay un proyecto, y no entran los personalismos, porque nada es más importante que el proyecto”.

Las expectativas por el nuevo mandato

“La película de hoy termina de una manera muy exitosa, porque tiene una aceptación de casi el 100% de los vecinos. Pero es difícil predecir el futuro, así que lo que deseo es que los próximos cuatro años podamos hacer una gestión igual o más exitosa, con un gobierno nacional que baje obras y que este modelo de ciudad se pueda replicar en el resto de la provincia. Ese sería el futuro ideal”.