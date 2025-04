El exintendente de la ciudad, Martín Piaggio se refirió a las críticas de la gestión actual contra su gobierno.

"Pongo las manos en el fuego por todo el equipo que tenía. Ellos sabían que si me enteraba de algo irregular, era yo mismo el que iba a tomar acciones. Criticar todo lo anterior es no hacer honor a la democracia. Un cambio de color político no es la razón de que tengas que evadir tus responsabilidades y hablar todo el tiempo para atrás. Eso contamina muchísimo a la sociedad y la política. Gualeguaychú no era así en términos políticos”, expresó Piaggio.