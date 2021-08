Piaggio valoró el nivel de obras en Gualeguaychú, respaldó a Cresto y cargó contra la oposición

El mandatario comentó que "el lunes anunciamos un trabajo para todas las barriadas del sur para que tengan agua, cloaca, luz, los servicios básicos, y luego con la llegada de Enrique (Cresto) concretamos muchos proyectos, completar la red de cloacas, que el 100% de la ciudad tenga acceso, además mejorar la presión del agua en tres barrios".

Además, Piaggio aseguró que tras el avance de la vacunación y la disminución de contagios, "se está viendo un repunte en el consumo interno y de la demanda agregada, hay mayor empleo en la construcción y un repunte de la industria. Es difícil valorar cosas buenas en medio de la crisis, pero hay elementos muy concretos de que argentina está sembrando mecanismos de virtuosidad", opinó.

Elecciones 2021

Consultado por la contienda electoral, el intendente planteó que "la pandemia y la crisis económica hace difícil la situación, pero creo que podemos valorar ahora que todas las familias están pudiendo salir, que está vacunada la gente, y que a la vez en Entre Ríos nuestros candidatos están compitiendo contra un representante de Macri".

Planteó que "las elecciones de corte nacional siempre fueron difíciles en Entre Ríos y acá en Gualeguaychú", pero que a Enrique (Cresto) lo ve "entusiasmado", y que "en Enhosa a priorizado darle curso a obras importantes, es una oferta muy interesante para la política de Entre Ríos, y la campaña electoral es hablar de las cosas que estamos haciendo y logrando".

Además, Piaggio cargó contra la oposición: "veo un cambio muy grande, Argentina tenía un velo enorme. Macri en su campaña electoral dijo abiertamente que veía bien las papeleras en Gualeguaychú, y nuestro pueblo se tuvo que bancar eso a costa de una lluvia de dólares, que si llovieron y fugaron. Bajo ese velo subía 13% la pobreza pero nos alejábamos de Venezuela… entonces hoy ya no está ese velo y la gente puede elegir entre dos propuestas muy diferentes, yo no me meto con los temas judiciales de Macri, el armamento para golpe de estado en Bolivia, el correo, o si al gabinete lo tienen que meter preso, yo razono con la gente cómo estaba con un proyecto de gobierno y cómo está con otro".

Por último, afirmó que "la gente sufrió mucho con la pandemia, pero estoy seguro que no va más tomar de tonta a la gente, porque en el medio muchos quedaron mal, y recuperar la argentina de las catástrofes neoliberales cuesta un perú".

En esa línea, concluyó: "Lo que está claro es cómo nos fue con otro tipo de gobiernos, en donde ganaron muy poquitos y la deuda la van a pagar los hijos de nuestros hijos. Sin embargo antes habíamos vivido 12 años de desendeudamiento, son dos modelos muy diferentes".