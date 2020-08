Piaggio: "vamos a pedir al gobernador que los comercios minoristas puedan trabajar"

Las frases salientes de Piaggio

“Hemos evaluado todas las posibilidades, escuchamos a todas las partes y pediremos al gobernador que Gualeguaychú mantenga el status de ASPO pero con algunas situaciones de flexibilidad, principalmente en lo relacionado con el comercio minorista, que puedan trabajar los comercios, pero que seamos estrictos en la circulación de personas”.

“Yo no denuncié nada, no me corresponde. Sería una situación irrisoria porque la manifestación estaba convocada públicamente, estaba siendo transmitida por todos los medios, así que no tengo que avisarle ni denunciar nada a nadie. Cada uno sabe cuál es su responsabilidad y cada uno sabe cuándo debe hacer controles”.

“Entiendo que a la gente le genere sorpresa, pero no podemos desprestigiar el hecho que Gendarmería circule por un barrio diciendo por altoparlantes que se queden en su domicilio. Entiendo que no es agradable que te lo digan, pero no podemos vivir en el mundo del revés y en medio de una paranoia que no nos permita tener cordura en un momento tan tenso como este que vivimos”.

“En los cuatro años y medio que llevo al frente del gobierno municipal he tenido todo tipo de manifestaciones, protestas, carteles, acampes en la plaza. Nunca jamás se me corrió denunciarlo, porque la gente tiene derecho a reclamar siempre dentro del marco de la legalidad. Entonces muy lejos de mí estaría denunciar a la gente que se estaba manifestando en esta caravana. Quiero que eso quede bien claro”.

“Con el subjefe Yari Sosa, con el jefe Cristian Hormaechea y con todos los jefes policiales hablo en forma permanente, siempre. Tengo un diálogo permanente y muy bueno, siempre destaqué el trabajo no solamente de la Policía, sino de todas las fuerzas de la ciudad. Hemos trabajado en conjunto de forma permanente, por eso no quiero que se genere de esto un problema. Reitero que como intendente no tengo autoridad para enviar a las fuerzas policiales, no es potestad del intendente dar órdenes a la Policía, sin dejar de mantener un diálogo fluido con todas las fuerzas”.

“No podemos desgastarnos en situaciones que sirven para descargas las tensiones que genera esta situación. Debemos seguir las vías que correspondan, escuchar lo que dice el COES local, las autoridades provinciales y las autoridades nacionales cuál es la situación por la que atraviesa Gualeguaychú, entendiendo todas las situaciones que se puedan generar, pero siempre entendiendo que lo prioritario es el cuidado de la salud de la población, sin descuidar todos los aspectos que hacen a una correcta vida en comunidad”.

“Debemos tomar conciencia definitivamente de la situación que estamos atravesando. Es primordial extender los cuidados de higiene, evitar compartir el mate mientras no se pueda hacerlo, mantener la distancia social, inclusive cuando salgamos de la situación de ASPO. Entender que el cuidado personal y propiciar ese cuidado a nuestros seres cercanos, es fundamental”.