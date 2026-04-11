A más de dos años de haber dejado la intendencia de Gualeguaychú, Martín Piaggio rompió el silencio público con una extensa entrevista el programa “Cuando pase el temblor (Cero y Bolazo Stream) en la que combinó definiciones políticas, apreciaciones sobre la actual gestión de la ciudad y cuestionamientos al rumbo nacional. Pero, además, subrayó que si siente que puede aportar a la comunidad no descartaría presentarse como candidato en las próximas elecciones.

Aunque hoy transita una etapa distinta, centrada en su vida personal y profesional, dejó una frase que resonó en el escenario político local: “No es un tema que esté pensando hoy, pero sería hipócrita decir que le cierro la puerta a una posible intendencia Si en algún momento siento que con mi acción voy a aportar a la comunidad, ¿cómo le voy a cerrar la puerta a algo que disfruté mucho hacer?”.

Al respecto, comentó además que no se trata de una decisión que le corresponda tomar en solitario: señaló que debería ser algo a consensuar con el conjunto del partido antes de cualquier definición personal.

Asimismo, el exintendente hizo hincapié en la transición inmediata que vivió tras dejar el cargo: “Tenía muy en claro que cuando se decidiese terminar, iba a continuar con mi vida. Terminé de trabajar un jueves a la medianoche y el lunes ya tenía los pacientes del consultorio donde siempre atendí. Así arranqué esa semana trabajando en el mismo lugar de siempre”, relató.

Ese regreso a su profesión médica no solo marcó un cambio de ritmo, sino también una reafirmación de su identidad fuera de la función pública. De hecho, aprovechó la entrevista para presentar su libro “Colon saludable para la vida plena”, una obra vinculada a su especialidad, que refleja el lugar central que hoy ocupa la medicina en su vida cotidiana.

“Estoy viviendo otra etapa, de cuestiones con la familia, con mi profesión, con algunas situaciones que en otras veces no podía hacer tanto, como el deporte”, explicó.

Piaggio defendió con énfasis su paso por la intendencia y cuestionó lo que consideró “intentos de desacreditar su gestión” tras el cambio de gobierno: “Fue muy dañino, me generaba dolor a mí y al resto del equipo, porque quizás se intentó ir hacia un lugar que produce mucho daño, eso de sembrar la sospecha. En eso no estoy de acuerdo”.

En ese sentido, fue categórico sobre los resultados de su administración: “Durante ocho años de trabajo jamás tuve ni una denuncia que faltaran diez centavos. El ejercicio de la función pública tiene mecanismos y cada año, en términos económicos y presupuestarios, era aprobado por los opositores”. Y puso un ejemplo concreto de lo que consideró la pequeñez de algunas acusaciones: “Se llegó a caer en temas menores como si había o no había una gotera. Una cuestión tan baja para poner en duda el crédito de las convicciones de una gestión".

En ese sentido, remarcó que su administración fue “un gobierno saludable”. También defendió la legitimidad institucional de su gestión: “Los mecanismos institucionales que convalidaban la forma en la que había trabajado la gestión, ya estaban pasados. Por eso, que se lo haya puesto en cuestionamiento generó mucho malestar al equipo”.

A más de dos años de haber dejado la intendencia de Gualeguaychú, Martín Piaggio rompió el silencio público con una extensa entrevista el programa “Cuando pase el temblor (Cero y Bolazo Stream) en la que combinó definiciones políticas, apreciaciones sobre la actual gestión de la ciudad y cuestionamientos al rumbo nacional. Pero, además, subrayó que si siente que puede aportar a la comunidad no descartaría presentarse como candidato en las próximas elecciones. Aunque hoy transita una etapa distinta, centrada en su vida personal y profesional, dejó una frase que resonó en el escenario político local: “No es un tema que esté pensando hoy, pero sería hipócrita decir que le cierro la puerta a una posible intendencia Si en algún momento siento que con mi acción voy a aportar a la comunidad, ¿cómo le voy a cerrar la puerta a algo que disfruté mucho hacer?”. Al respecto, comentó además que no se trata de una decisión que le corresponda tomar en solitario: señaló que debería ser algo a consensuar con el conjunto del partido antes de cualquier definición personal. Asimismo, el exintendente hizo hincapié en la transición inmediata que vivió tras dejar el cargo: “Tenía muy en claro que cuando se decidiese terminar, iba a continuar con mi vida. Terminé de trabajar un jueves a la medianoche y el lunes ya tenía los pacientes del consultorio donde siempre atendí. Así arranqué esa semana trabajando en el mismo lugar de siempre”, relató. Ese regreso a su profesión médica no solo marcó un cambio de ritmo, sino también una reafirmación de su identidad fuera de la función pública. De hecho, aprovechó la entrevista para presentar su libro “Colon saludable para la vida plena”, una obra vinculada a su especialidad, que refleja el lugar central que hoy ocupa la medicina en su vida cotidiana. “Estoy viviendo otra etapa, de cuestiones con la familia, con mi profesión, con algunas situaciones que en otras veces no podía hacer tanto, como el deporte”, explicó. Piaggio defendió con énfasis su paso por la intendencia y cuestionó lo que consideró “intentos de desacreditar su gestión” tras el cambio de gobierno: “Fue muy dañino, me generaba dolor a mí y al resto del equipo, porque quizás se intentó ir hacia un lugar que produce mucho daño, eso de sembrar la sospecha. En eso no estoy de acuerdo”. En ese sentido, fue categórico sobre los resultados de su administración: “Durante ocho años de trabajo jamás tuve ni una denuncia que faltaran diez centavos. El ejercicio de la función pública tiene mecanismos y cada año, en términos económicos y presupuestarios, era aprobado por los opositores”. Y puso un ejemplo concreto de lo que consideró la pequeñez de algunas acusaciones: “Se llegó a caer en temas menores como si había o no había una gotera. Una cuestión tan baja para poner en duda el crédito de las convicciones de una gestión". En ese sentido, remarcó que su administración fue “un gobierno saludable”. También defendió la legitimidad institucional de su gestión: “Los mecanismos institucionales que convalidaban la forma en la que había trabajado la gestión, ya estaban pasados. Por eso, que se lo haya puesto en cuestionamiento generó mucho malestar al equipo”. “Podemos tener diferencias políticas, tenemos un país con una Constitución que celebra y defiende a los partidos políticos. Pero estar poniendo en tela de juicio las convicciones y la moral, no lo comparto”, sentenció sobre el discurso de “la pesada herencia” que sostuvo la actual intendencia. Al referirse al gobierno encabezado por Mauricio Davico, Piaggio adoptó un tono crítico, pero medido: “Si tengo que mirar en términos comparativos, sería muy respetuoso, aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero tiene que gobernar Davico. Si lo hace y le va bien, le va bien a mi pueblo”. No obstante, hizo hincapié en las diferencias de modelo: “Somos gobiernos diferentes, lo que significa que priorizamos y gestionamos de manera distinta las necesidades de la ciudad. Eso está bueno para la ciudadanía: qué tenga opciones para elegir”. Piaggio también se metió de lleno en la discusión nacional, con duras críticas al gobierno de Javier Milei, al que acusó de promover valores contrarios a la tradición social argentina: “El sálvese quien pueda es lo que fomenta la autoridad máxima del país. Lo que siente una comunidad es ayudar a quien no tiene demasiados recursos, es como una familia”. Y profundizó: “Los valores que promulga Milei y los que propone en su comunicación, no son los valores promedios de la Argentina. El Gobierno tiene que defender los intereses del pueblo y no los de unos pocos”. El exintendente también se refirió al presente del peronismo local y a la necesidad de reconstruir una alternativa política: “Estamos en la búsqueda de consensos para que cuando llegue el momento el peronismo participe de una opción que sea superadora. Particularmente en la ciudad, desde el partido habíamos trabajado en la integración de varios sectores, como agrupaciones, movimientos sociales, trabajadores, otros partidos y creo que esa reconstrucción tiene que suceder. Los dirigentes actuales, los anteriores y los que quieran participar a futuro tienen que encontrar una síntesis. Gualeguaychú tuvo logros sociales muy altos, eso es un norte que quizás debamos recuperar para ofrecérselo a la población como alternativa electoral”. DESTACADOS "No es un tema que esté pensando hoy, pero sería hipócrita decir que le cierro la puerta a una posible intendencia. Si en algún momento siento que con mi acción voy a aportar a la comunidad, ¿cómo le voy a cerrar la puerta a algo que disfruté mucho hacer?"

“Podemos tener diferencias políticas, tenemos un país con una Constitución que celebra y defiende a los partidos políticos. Pero estar poniendo en tela de juicio las convicciones y la moral, no lo comparto”, sentenció sobre el discurso de “la pesada herencia” que sostuvo la actual intendencia.

Al referirse al gobierno encabezado por Mauricio Davico, Piaggio adoptó un tono crítico, pero medido: “Si tengo que mirar en términos comparativos, sería muy respetuoso, aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero tiene que gobernar Davico. Si lo hace y le va bien, le va bien a mi pueblo”.

No obstante, hizo hincapié en las diferencias de modelo: “Somos gobiernos diferentes, lo que significa que priorizamos y gestionamos de manera distinta las necesidades de la ciudad. Eso está bueno para la ciudadanía: qué tenga opciones para elegir”.

Piaggio también se metió de lleno en la discusión nacional, con duras críticas al gobierno de Javier Milei, al que acusó de promover valores contrarios a la tradición social argentina: “El sálvese quien pueda es lo que fomenta la autoridad máxima del país. Lo que siente una comunidad es ayudar a quien no tiene demasiados recursos, es como una familia”. Y profundizó: “Los valores que promulga Milei y los que propone en su comunicación, no son los valores promedios de la Argentina. El Gobierno tiene que defender los intereses del pueblo y no los de unos pocos”.

El exintendente también se refirió al presente del peronismo local y a la necesidad de reconstruir una alternativa política: “Estamos en la búsqueda de consensos para que cuando llegue el momento el peronismo participe de una opción que sea superadora. Particularmente en la ciudad, desde el partido habíamos trabajado en la integración de varios sectores, como agrupaciones, movimientos sociales, trabajadores, otros partidos y creo que esa reconstrucción tiene que suceder. Los dirigentes actuales, los anteriores y los que quieran participar a futuro tienen que encontrar una síntesis. Gualeguaychú tuvo logros sociales muy altos, eso es un norte que quizás debamos recuperar para ofrecérselo a la población como alternativa electoral”.