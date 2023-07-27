Por un lado estuvo el intendente y actual candidato a senador provincial por el peronismo Martín Piaggio y el precandidato a intendente del Primero Gualeguaychú –uno de los que compite en la interna de Juntos por Entre Ríos– Mauricio Davico.

Ambos se sentaron en primera fila, aunque de lados opuestos. Sin embargo, cuando llegaron los saludos y felicitaciones a la nueva presidenta, los dos referentes políticos se saludaron amistosamente, conversaron unas palabras y se fotografiaron juntos.