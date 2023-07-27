LOS POLÍTICOS ESTUVIERON EN LA ASUNCIÓN
Piaggio y Davico apoyaron a la nueva Presidenta del Carnaval
La asunción de Victoria Giménez permitió un hecho algo curioso en los tiempos de campaña que corren hoy en día. En la sede del Club Central Entrerriano, donde se realizó la asamblea para el cambio de autoridades del Carnaval del País, coincidieron dos candidatos de fuerzas políticas opuestas.
Por un lado estuvo el intendente y actual candidato a senador provincial por el peronismo Martín Piaggio y el precandidato a intendente del Primero Gualeguaychú –uno de los que compite en la interna de Juntos por Entre Ríos– Mauricio Davico.
Ambos se sentaron en primera fila, aunque de lados opuestos. Sin embargo, cuando llegaron los saludos y felicitaciones a la nueva presidenta, los dos referentes políticos se saludaron amistosamente, conversaron unas palabras y se fotografiaron juntos.