La justicia penal de Mendoza estudia el caso que tiene como protagonistas a dos jóvenes de 15 años de edad. Ambos compartían un momento de distracción cuando uno de ellos empuño un arma y le dio un balazo a su amigo con saldo mortal.

El hecho genera consternación en la zona este y en toda la provincia de Mendoza. Si bien el autor del crimen es inimputable, la justicia quiere investigar el contexto en el cual se dio la situación que le costó la vida al otro joven.

La víctima fatal fue identificado como Santiago González. El que manipuló el arma tiene apellido Rosas y es hijo de un dirigente político del lugar. Si bien el acusado no tiene edad para ser imputado, lo mismo se inició una investigación penal para conocer sobre el arma: documentación, portación, etc. por lo que el padre del joven sí resultó con imputación formal.

Puede interesarte

Testigos recordaron que los hechos sucedieron en la vivienda de los Rosas cuando estaban reunidos un grupo de amigos. El adolescente dueño de casa ingresó a la propiedad, de arriba de un placard sacó un revólver calibre 32, lo empezó a manipular delante de los otros jóvenes y le dió un balazo en el pecho a Santiago González.

La desesperación se adueñó del clima que dejó de ser amistoso para pasar en segundos, a convertirse en trágico.

Vecinos llamaron al 911 y se armó en minutos un despliegue que incluyó agentes de la policía de Mendoza, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado y de policía Científica.

Puede interesarte

El joven de 15 años fue trasladado en ese momento en situación “desesperante”, pero al ingresar a un centro de salud, ya se encontraba sin signos vitales.

El Ministerio Público Fiscal impartió órdenes para resguardar la escena y aportar la mayor cantidad de pruebas posibles al expediente judicial correspondiente.

La familia de la víctima no pudo constituírse en querellante por la inimputabilidad del acusado, pero va a seguir de cerca la causa contra el padre, por la portación del arma.