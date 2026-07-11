En la jornada del viernes, personal de Comisaría Urdinarrain, elevó un informe a la Justicia, a raíz de reiterados llamados, tanto en la fecha como días pasados, que daban cuenta de la realización de maniobras peligrosas, picadas y conducción temeraria con motovehículos en la vía pública de esta ciudad.

Tras el patrullaje por la zona mencionada y el análisis de registros fílmicos de la sala de monitoreo policial, se logró identificar a una persona que habría estado realizando dichas maniobras en dos motovehículos.

Puesto en conocimiento el Ministerio Público Fiscal y con la intervención del Juzgado de Garantías interviniente, se diligenció una orden de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda de calle 1° de Mayo de esta localidad.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de dos motovehículos que serían los utilizados para las maniobras, quedando ambos a disposición de la Justicia. Asimismo, se secuestraron prendas de vestir y elementos de interés para la causa.

Durante el procedimiento, en la vía pública y frente al domicilio, se localizó además un tercer motovehículo que, tras las verificaciones correspondientes, poseía pedido de secuestro vigente por una causa de robo tramitada en la ciudad de Concepción del Uruguay. Por tal motivo se informó a la Fiscalía y se iniciaron actuaciones separadas, procediéndose también a su secuestro, y la identificación del supuesto propietario, quien se encontraba en el lugar.

La totalidad de los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

Se continúa trabajando a fin de prevenir este tipo de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.