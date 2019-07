Picantes mensajes de Nicole Neumann, en medio de su escándalo con Cubero

Días atrás, tras ser indagada por la foto que publicó su exsuegra Ángela, junto aIndiana, Allegra y Sienna (las hijas de Nicole con Cubero) y Mica Viciconte (la actual pareja del futbolista), la panelista de Nosotros a la mañana expuso su opinión en Intrusos: "Se me va a castigar eternamente por no poder sostener un matrimonio, por no sostener una familia, porque se me acabó el amor".

"Es más que evidente (que se me castiga por eso). Yo soy responsable y me hago cargo de que se me fue el amor, pero a me parece que tampoco está bueno y que es mucho peor enseñarles a los hijos a quedarse en un lugar sin amor y donde uno no es feliz", agregó, sin filtro.

En esa misma línea, Neumann compartió un filoso posteo en inglés ¿dedicado a su ex? "El divorcio está bien. Separarse está bien. Comenzar de nuevo está bien. Seguir adelante está bien. Decir que no está bien. Estar solo está bien. Lo que no está bien es quedarse en un lugar donde no sos feliz, valorado o apreciado. Eso no está bien", decía el mensaje que la modelo posteó en Instagram Stories.

Y en otra publicación cerró: "Si quiero algo, tengo que soltar todo eso que no es lo que quiero".