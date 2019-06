Pichetto pule su discurso para sumar parte del PJ

Una opción es que la travesía, que tendrá una primera escala en Río Negro y Neuquén, donde Pichetto intentará convencer a los gobernadores Alberto Weretilneck y Omar Gutiérrez, ambos de partidos provinciales, comience esta misma semana. Pero también podría quedar para después del cierre de listas. Eso, y si el titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó será de la partida, recién se definirá este martes.

En simultáneo, Pichetto tiene una tropa de dirigentes del PJ, con el ex diputado Humberto Roggero a la cabeza, que trabaja en el trazado de listas peronistas para competir en las PASO en las provincias, que sirvan para atenuar el impacto del armado que teje Alberto Fernández con los gobernadores más alineados con Cristina Kirchner y como excusa para captar a aquellos dirigentes sueltos. En esa tarea se anotan, junto a Roggero, el embajador en España, Ramón Puerta; el ex jefe de la SIDE Miguel Ángel Toma; y el ex presidente Eduardo Camaño.

“Necesitamos presentar listas 'peronistas' en la mayor cantidad de provincias”, dicen desde ese comando, al que podrían sumarse históricos dirigentes del PJ bonaerense y del duhaldismo que impulsaron la candidatura de Roberto Lavagna, entre los que se encuentran Baldomero "Cacho" Álvarez, ex intendente de Avellaneda; y los ex legisladores Carlos Brown y Mabel Müller.

La flamante apertura del Gobierno a que sus candidatos en las provincias compitan también a nivel nacional generó un nuevo escenario. Pero la posibilidad de que haya PASO se evaluará distrito por distrito. "Hay que evaluar caso por caso. No podemos permitirnos más heridos", razonan en la Casa Rosada.

Por ahora, en el Gobierno cuentan internas en Corrientes, Chubut, Formosa, Misiones, Neuquén, San Luis, Salta y Tierra del Fuego. Un capítulo aparte es Córdoba, donde días atrás Mario Negri y Ramón Mestre dieron un primer paso rumbo a la unidad, pero luego de la batalla que protagonizaron en las elecciones provinciales no se descarta ningún escenario.

La lógica es que, cuanto más dirigentes jueguen, más votos podrán traccionar para el Presidente. “Necesitamos llegar lo más fuertes posible a las PASO y en algunos lugares nos conviene que jueguen todos”, admiten en el macrismo.

La provincia de Buenos Aires es otro caso especial. Allí el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tendrá a su cargo la confección de la lista de “Juntos por el Cambio” pero la estrategia electoral es potestad de la gobernadora bonaerense En tanto, de cara a la campaña, el pichettismo se prepara para aggiornarse al manual macrista. Por caso, Miguel Angel Toma se reunió el jueves con su amigo personal y consultor estrella de Macri, Jaime Durán Barba, para congeniar el discurso que emplearán los dirigentes peronistas que se sumen a “Juntos por el Cambio”. "La idea es unificar conceptos sin que nadie pierda su esencia", coinciden desde ambos sectores. Clarín