A pesar de que el presidente Javier Milei esperaba que la foto del gran concenso político tenga mayor cantidad de opositores, ya más de uno confirmó que no asistirá a la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán, donde se firmará el Pacto de Mayo.

Desde la oposición dialoguista, uno de los últimos que se sumó a la fila de los ausentes fue el diputado y jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien ya avisó que no irá a la firma del Pacto de Mayo.

Tras publicar un comunicado en el que aclararon que pese a estar de acuerdo con los diez puntos planteados por Javier Milei, esos objetivos “no se alcanzan con una foto o la firma de un papel”. Pichetto explicó que su ausencia no es por una decisión “de tipo personal”, sino que “la hemos analizado y esa ha sido la postura y la hemos hecho pública, fue un criterio bastante unánime”.



Por su parte, el titular del bloque de la Coalición Cívica-ARI (CC) en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, confirmó que el de Lilita Carrió no participará de la firma del Pacto de Mayo porque se trata de una convocatoria "direccionada a los gobernadores" y "no está claro el objetivo".

"No vamos a ir, pero no hacemos de eso un tema. Estamos siempre para dialogar en el Congreso y la invitación fue muy frugal. Coincidimos en los puntos, pero no está muy claro el objetivo", explicó.

Los que estarán presentes en el Pacto de Mayo

Para el Gobierno, lo esencial era la presencia de los gobernadores, a pesar de que no consiguió que se acerquen muchos opositores peronistas. Sin embargo, ya son 18 los mandatarios confirmados. Los diez de Juntos por el Cambio, los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca); y los de partidos provinciales Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba); Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz).



Los que, hasta el momento, confirmaron su ausencia fueron Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Se desconoce aún la decisión de Gerardo Zamora (Santiago del Estero).



Fuente: Filo.news