El gobierno de Entre Ríos informó este miércoles la primera detección de la plaga del picudo rojo en territorio provincial, situada en las inmediaciones de Colonia Elía, sobre la costa del río Uruguay, en el departamento Uruguay.

El hallazgo de la plaga a corta distancia de Gualeguaychú coincide con las medidas sanitarias preventivas iniciadas a mediados de junio por el gobierno local, las cuales contemplan la protección de 64 palmeras ubicadas en el corredor de las avenidas Rocamora y Primera Junta.

El picudo rojo constituye una especie invasora de origen asiático con presencia activa en la República Oriental del Uruguay desde 2022 y con registros previos de picudo negro en la ciudad de Colón. En territorio uruguayo, la plaga afecta de manera significativa a los ejemplares arbóreos, especialmente en áreas urbanas.

Para contener una posible llegada del insecto, la Dirección de Espacios Verdes implementó un protocolo en tres etapas mediante la contratación de una empresa privada, el cual combina la aplicación de insecticida sistémico, la fumigación de copas y tecnología de detección acústica basada en inteligencia artificial.

Las primeras fases consistieron en la perforación de los troncos para la instalación de cánulas plásticas y la posterior inyección de un producto autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Actualmente, las tareas avanzan hacia la colocación de sensores sísmicos en las copas de los ejemplares del corredor de Rocamora y Primera Junta. Estos dispositivos captan la actividad larval interna mediante algoritmos diseñados para descartar interferencias externas.

Las labores técnicas están a cargo de la firma Palmera Sana, de Colón, con la asistencia del especialista uruguayo Gerardo Grinvald.

Tras la confirmación del caso en Colonia Elía, las secretarías provinciales de Ambiente y de Agricultura, en conjunto con el Senasa, acordaron la aplicación inmediata del Plan de Contingencia vigente. Las medidas incluyen la intensificación de los monitoreos en la franja costera y la difusión de información para el reconocimiento de síntomas.

A nivel local, las autoridades habilitaron vías de comunicación para que la ciudadanía notifique cualquier señal sospechosa en palmeras del espacio público, tales como el marchitamiento de hojas centrales, asimetría en la copa, exudados viscosos o presencia de restos de capullos, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria al 3446 420443, el Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales al correo [email protected] o la Dirección de Espacios Verdes al 3446 679079.