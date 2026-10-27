Valentino es un niño de San Benito que el último viernes extravió los procesadores de un implante coclear. Se trata de un dispositivo médico electrónico que se coloca mediante una cirugía para sustituir la función del oído interno (la cóclea) cuando está dañado. Consta de un micrófono y un procesador de sonido que se colocan detrás de la oreja y aptan los sonidos del ambiente y los transforman en señales eléctrica. Esas dos piezas, justamente, son las que el nene perdió a la salida de la escuela.

De acuerdo a lo informado por la mamá de Valentino a AHORA, el extravío ocurrió en la zona de Plaza Vea de Paraná, en calle Almafuerte al 1.600. Cualquier información puede ser brindada a 343 4510138.