Ava Filipa Gauna, una niña de Santa Elena que tiene 2 años y 10 meses, padece un raro trastorno llamado Enfermedad de Graves-Basedow, por el cual atraviesa un delicado estado de salud. En las últimas horas, su familia emprendió una campaña solidaria para recaudar fondos que permitan solventar algunos de los altos costos del tratamiento.

Su mamá, Estafanía Córdoba, le dijo a La Sexta que el de su hija “es un caso que se da uno en un millón“. Señaló que la Enfermedad de Graves-Basedow es “un trastorno autoinmune poco frecuente en niños tan pequeños”, según el cual “el cuerpo produce anticuerpos que atacan la glándula tiroides y la obligan a funcionar de más”. “Esto genera una tormenta hormonal que afecta el corazón, la vista, el crecimiento y el estado general del cuerpo”, explicó.

“En pediatría es una enfermedad muy rara, y en Argentina casi no hay casos registrados en niños de la edad de Ava. Desde el diagnóstico, mi hija está siendo atendida por un equipo de endocrinología, cardiología, clínica pediátrica y oftalmología, además de controles constantes y medicación específica, que requiere análisis frecuentes por sus posibles efectos adversos”, añadió la mamá de Ava.

Todo este proceso “implica altos costos médicos, estudios permanentes, viajes y medicación, y como mamá estoy llevando adelante una campaña solidaria para poder afrontar los gastos del tratamiento y garantizar que Ava continúe estable y segura”, sostuvo.

PEDIDO A LA COMUNIDAD

Estefanía es docente, el papá de Ava se desempeña como electricista y juntos tienen otro niño, de 4 años. Desde Santa Elena deben viajar permanentemente a Paraná “por la complejidad del caso”, señaló.

Si bien Ava tiene obra social, OSER, ésta no cubre parte del tratamiento, por lo que los recursos de la familia no alcanzan. “Necesitamos que esta campaña llegue a más personas para que la comunidad pueda acompañarnos y contribuir al cuidado de Ava”, indicó Estefanía.

Quien pueda colaborar, la familia recibe trasnferencias al alias AGAUNA6222.NX.ARS

“Agradezco muchísimo la atención y el corazón puesto en cada caso que deciden visibilizar. Muchas gracias por ayudarnos a que Ava reciba el apoyo que hoy necesita”, concluyó.

Fuente: La Sexta