Un grave incidente se registró durante la tarde de este jueves en un complejo termal, donde un niño de aproximadamente tres años fue hallado inconsciente dentro de una de las piletas, con aparentes signos de ahogamiento. El hecho generó un amplio despliegue de los servicios de emergencia y mantiene en vilo a la comunidad.

De acuerdo a la información brindada por la Jefatura de Policía, el episodio ocurrió alrededor de las 16.30, cuando se recibió un llamado de alerta que advertía sobre la presencia de un menor en riesgo de vida dentro del predio termal. Ante la situación, efectivos policiales fueron comisionados de urgencia al lugar.

Al arribar, los uniformados tomaron conocimiento de que el niño había sido retirado del agua sin signos de conciencia. De inmediato, se activó el protocolo de emergencia y se solicitó una ambulancia para el traslado urgente al centro de salud más cercano.

Traslado de urgencia y primeras atenciones

El menor fue derivado en ambulancia hacia el Hospital San José. Durante el traslado, fue acompañado por personal guardavidas del complejo, quien le practicó maniobras de respiración asistida y reanimación cardiopulmonar (RCP), con el objetivo de estabilizar sus signos vitales mientras era llevado al nosocomio.

Una vez en el hospital local, el niño recibió las primeras atenciones por parte del personal de guardia. Tras una evaluación inicial, los profesionales resolvieron su derivación al Hospital Delicia Concepción Masvernat, en Concordia, debido a la complejidad del cuadro clínico.

Parte médico y estado de salud

Según informaron fuentes policiales, el ingreso del menor al Hospital Masvernat quedó registrado a las 17.55. En el parte médico se indicó que el niño fue “derivado desde el Hospital San José de Federación por ahogamiento en las Termas”.

Respecto a su estado de salud, se precisó que “por el momento es cuasi ahogamiento, el mismo se encuentra en Asistencia Mecánica Respiratoria y es pasado a la sala de UTI Pediátrica para una mejor atención”.

Horas más tarde, cerca de las 19.35, se incorporó una actualización al parte médico, en la que se consignó que al menor “se le realizó tomografía de cerebro, la cual fue evaluada y se informa edema cerebral”. El niño continuaba internado en terapia intensiva pediátrica, bajo estricto control médico.

Durante la mañana de este viernes, desde la Policía de Federación se confirmó a Elonce que el niño “se encuentra en estado delicado” y que su familia solicitó una cadena de oración por su recuperación. (Elonce)