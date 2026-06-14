Un niño de 9 años permanece internado en grave estado tras haber sido atropellado por una camioneta sobre la Avenida 1° de Mayo al 2691, en la localidad entrerriana de Chajarí.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado y generó una profunda conmoción en la comunidad, donde familiares, amigos y vecinos impulsan cadenas de oración por la recuperación del menor.

Por causas que aún son materia de investigación, una camioneta Mitsubishi 4x4 de doble cabina embistió al pequeño mientras circulaba por la zona.

De acuerdo con la información policial, tras el impacto el conductor abandonó el lugar. Sin embargo, tiempo después regresó y quedó a disposición de las autoridades, que iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

El conductor dio positivo en el control de alcoholemia

Una vez en el lugar, efectivos policiales sometieron al automovilista a un test de alcoholemia. El resultado fue positivo y arrojó 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

La cifra superó ampliamente el límite permitido, aunque en Entre Ríos rige la Ley de Alcoholemia Cero, por lo que cualquier resultado positivo constituye una infracción.

Ante esta situación, la fiscal de turno, Carolina Ezpeleta, dispuso la detención del conductor, quien fue trasladado a la Comisaría N° 1 de Chajarí mientras avanza la investigación judicial.

El niño sufrió graves lesiones

Tras el impacto, el menor recibió las primeras asistencias en el lugar y luego fue trasladado de urgencia al hospital local.

Según se informó, los médicos constataron que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave, además de fracturas de cráneo y de fémur. Su estado de salud era delicado y permanecía bajo estricta observación médica.

Las autoridades sanitarias indicaron además que aún restaban realizar estudios complementarios para evaluar con mayor precisión la magnitud de las lesiones sufridas.

Cadena de oración por Juan Cruz

Mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del siniestro, en las redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo y los pedidos de oración por Juan Cruz, el niño que resultó gravemente herido.

Del pedido se hicieron eco familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo de su entorno familiar y numerosas personas que expresaron su solidaridad ante la difícil situación que atraviesa el menor, publicó Chajarí al día. "Juan Cruz necesita de la oración de todos nosotros; sufrió un accidente y necesitamos que vuelva a estar bien de nuevo, lleno de energía y con esa sonrisa hermosa", fue el mensaje que se replicó en redes sociales.

En paralelo, la Justicia avanza con la reconstrucción de la mecánica del hecho y la recolección de pruebas para establecer las responsabilidades correspondientes.

Fuente: ElOnce / Chajarí al día