En 2023, Gustavo Zavallo, quien era por ese entonces diputado provincial, presentó un proyecto legislativo para actualizar la ley que regula a los Gabinetes, Institutos y/o Centros de Belleza, Cosmetología, Cosmeatría, Estética y/o Spa. Las razones fueron principalmente dos: por un lado que la normativa vigente data de 1952 y resulta a todas luces anacrónica frente al exponencial crecimiento que han experimentado en los últimos años este tipo de emprendimientos; mientras que por otro lado también expuso este tema la lamentable muerte de la modelo Silvina Luna por culpa de una mala práxis realizada por Aníbal Lotocki, condenado en 2023 a 8 años de prisión por no estar habilitado para llevar adelante esa intervención estética en un Centro de Belleza.

En la actualidad, la situación no se ha modificado y la población sigue sufriendo las consecuencias de las malas prácticas en el ámbito de lo estético. A nivel local, esto se verifica sobre todo en los servicios de Depilación Definitiva.

Al respecto, la dermatóloga Maricel Pérez habló con Ahora ElDía sobre la problemática y la necesidad de que exista un contralor de la práctica.

“De entrada el nombre depilación definitiva está mal, se tendría que hablar de depilación temporal, ya que el cuerpo fisiológicamente produce folículos y eso no lo podemos erradicar. Lo que se puede lograr es una disminución de la cantidad de vello, que crezca más lento o más fino. Por otro lado, es una práctica que aumenta exponencialmente. Como dermatóloga trato muchas patologías con esta tecnología”, explicó la profesional.

“En este sentido la depilación con láser ha sido una solución muy práctica, no invasiva y súper efectiva para diferentes problemáticas”, aclaró Pérez, aunque enseguida señaló que, la accesibilidad a la tecnología de depilación láser generó que la práctica se vuelva un negocio: “Han aparecido muchos centros de estéticas y peluquerías que ofrecen el servicio y que no tienen médicos responsables o algún trabajador de la salud habilitado para este ejercicio. Incluso, hay casas particulares que ofrecen depilación definitiva porque pasar un láser no es difícil. No hay control sobre lo que se llama intrusismo médico, que es hacer las prácticas médicas sin estar habilitado legalmente. Esto siempre existió y va a seguir existiendo porque no hay un control a nivel sanitario por parte del Estado. Incluso, el Ministerio de Salud provincial no controla en ningún lado, no solo en Gualeguaychú”, resaltó.

Existen dos métodos de depilación con aparatología: el de yodo y el de luz pulsada. El más utilizado es el primero y lo que permite es “matar” al folículo piloso para que no vuelva a crecer. Esta tecnología médica trabaja con calor y por efecto de la luz que desprende atrae el pigmento, es decir, la melanina que da color a la piel. Por esto, llamó la atención sobre cómo se ejerce su uso: “Arriba de un lunar, de un tatuaje o de una piel muy quemada por el sol no debería hacerse depilación definitiva. Lo que ocurre es que el pigmento atrae mucho a esta luz y podemos llegar a quemar, ampollar y a manchar la piel, que son las consultas frecuentes que tenemos por el mal uso del láser”.

“Otra de las cuestiones con la que me encuentro es que no se usan los medios de protección correspondientes. El único órgano que pude ser afectado por el láser es la retina, por lo que sí o sí hay que tapar los ojos. Tengo muchos pacientes que cuando les aplico esta protección, me dicen que es la primera vez que se la proveen”, indicó.

Por otro lado, la dermatóloga resaltó que “como la depilación con láser se ha convertido en un gran negocio, cuanto más personas se ven en un día, más plata se genera. Esto se traduce en que la mayoría de las veces, el láser se pasa rápido por la zona y no la cantidad de veces necesarias, lo que genera que se vea efectividad en el tratamiento. Es importante aclarar que puede pasar que un paciente no tenga resultados, y ese es el momento en el que el profesional tiene que comenzar a indagar el por qué. Puede pedir solicitar un análisis de sangre para detectar la causa, puede descartar que haya un ovario poliquístico o chequear los niveles hormonales que influyen en el crecimiento del pelo. De hecho, se recomienda que esta práctica no se haga antes de los 15 o 16 años”.

Además, la profesional mencionó que el pelo tiene tres fases de crecimiento y sólo en una de ellas es en la que se puede lograr efectividad.

“Los folículos no todos están en la misma fase. El láser, al pelo que se está cayendo, lo pasa por arriba, pero debajo hay otro creciendo que se lo va a ver a los dos o tres meses. Por lo tanto, que te den cita cada 15 días está mal, eso tiene como único fin el lucro y no tienen ni idea del crecimiento folicular. Las personas, por buscar precio y porque no saben, compran un paquete porque es económico. Hoy este auge afecta al bolsillo de las personas, pero también trae consecuencias porque se pueden generar quemaduras o manchas. Y ahí es donde tenés que recurrir a un profesional, y lo que te salió barato finalmente cuesta caro”, manifestó.

Por último, la profesional reflexionó sobre la necesidad de un mayor control sanitario, tanto a nivel provincial como municipal: “La persona que pasa el láser tiene que estar certificada, sea médico o personal de la salud habilitado, que el espacio donde se realiza la práctica esté habilitado y que el láser también lo esté”.

Falta de herramientas legislativas

A nivel local, el organismo que debe darle el visto bueno a la Dirección de Habilitaciones sobre los Centros de Estética y Peluquerías es la Subsecretaría de Salud Municipal. Sobre el tema, el titular de la cartera Pablo Alfaro declaró que durante el poco más de un año que lleva de su gestión no ha tenido referencia para evaluar ningún nuevo centro de estética que se haya abierto.

No obstante, en relación a qué control se realiza, Alfaro contó que “se verifica que los equipos tengan el número de producto médico por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que certifica que son aptos”, aunque reconoció que no tienen herramientas para, por ejemplo, “medir el espectro de radiación de una cama solar”.

En este sentido, reconoció la importancia de que exista una normativa que pueda garantizar seguridad a la ciudadanía: “Habría que tener una ordenanza que regule estos espacios y estas prácticas, y al no haberlas se hace difícil controlar algunas funciones”.

Por lo pronto, a nivel provincial, aún está en tratamiento el Proyecto de Ley 22746 de la Cámara de Diputados de Entre Ríos regula el funcionamiento de los centros de belleza, cosmetología, estética, y spa de la provincia presentado por Zavallo. La misma tiene por finalidad velar por el cuidado de la salud de los entrerrianos, jerarquizar la profesión de cosmetólogos, cosmeatras y especialistas en estética y fijar pautas y criterios rectores de la actividad, algo que cada día más cobra una mayor importancia.

Los órganos legislativos locales y provinciales son los que deben poner todo en regla y organizar el sistema para que los controles sean efectivos y rigurosos. Al ser esta una cuestión de salud pública, el foco tiene que estar puesto en el cuidado de las personas más que en el afán del lucro desmedido realizado con prácticas que requieren de cierta capacidad.