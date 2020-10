Piden a Nación que incluya en el Presupuesto 2021 la refacción del Aeródromo

Mediante un Proyecto de Resolución firmado por el diputado nacional y referente de la Unión Cívica Radical (UCR) Jorge Lacoste, se le solicitó al Poder Ejecutivo de la Nación que “instruya al Ministerio de Obras Públicas de la Nación la inclusión de obras para la puesta en valor del Aeródromo de Gualeguaychú” y que los trabajos sean incluidos “dentro del ‘Plan de Obras Públicas’ del programa de recuperación de la economía post pandemia”.

De esta manera, la iniciativa busca que finalmente se realicen uno de los trabajos más anhelados y necesarios en la ciudad, como es la puesta a punto y refacción de la terminal aérea local, que actualmente está al borde de la clausura y sólo puede operar de manera parcial.

“El presente proyecto se solicita al Poder Ejecutivo instruya al Ministerio de Obras Públicas para incluir dentro del plan de obras públicas, del programa de recuperación de la economía post pandemia, las obras necesarias para la puesta en valor del Aeródromo de Gualeguaychú. Los trabajos atienden a la necesidad del sur entrerriano de contar con el importante servicio de la estación aérea, en condiciones de atender las demandas de los ciudadanos, de la salud, el turismo, el comercio, la industria y la producción; siendo también una alternativa para casos de emergencias de vuelos internacionales”, comienza el texto enviado por la Cámara Baja al Poder Ejecutivo de la Nación.

“Pese a los años en que instituciones locales públicas y privadas, como el Centro de Defensa Comercial e Industrial; la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU); la Sociedad Rural Argentina, filial Gualeguaychú; los Bomberos Voluntarios; la filial local de Radio Nacional; y las Autoridades del Aeródromo de Gualeguaychú) y la Municipalidad de Gualeguaychú vienen trabajando de manera conjunta para lograr concretar el reasfaltado dela pista, el área de rodaje y la plataforma, además de la construcción del edificio para uso de la terminal, el resultado siempre resultó negativo”, continúa el escrito.

Las obras necesarias incluyen: el reasfaltado, tanto de la carpeta de pista, el área de rodaje y la plataforma, y la construcción de un edificio para la terminal.

La agonía del aeródromo local comenzó hace mucho tiempo, pero una estocada casi final sucedió en octubre de 2017 la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) decidió suspender los vuelos nocturnos y prohibir las operaciones de aviones reactores, dejando al aeropuerto de la ciudad al borde de la clausura.

“Es sumamente estratégico para Gualeguaychú: no sólo a posiciona respecto a las otras ciudades de la provincia sino que además funciona como un gran impulso para el desarrollo regional, porque para generar los nuevos negocios hoy sí o sí necesitas manejarte por aire”, había explicado a ElDía en esa ocasión el Jefe del Aeródromo Gualeguaychú, Nicolás Garbino, uno de los más fervientes impulsores para la recuperación y puesta en valor de la terminal aérea de la ciudad.

Entre los problemas que conlleva tener en la ciudad un aeródromo que no esté en condiciones se destaca que “la falta de operatividad no solo perjudica a la economía y al desarrollo regional, sino que principalmente afecta al cuidado de la salud de los ciudadanos. La suspensión no solo imposibilita ser utilizada para traslado de personas con urgencias, sino que afecta los traslados de órganos del INCUCAI”.

Esto último fue denunciado por ElDía en la edición del 15 de abril de 2019, cuando por el estado del aeródromo fracasó parcialmente una donación de órgano. Ese día, la familia de un joven de Concepción del Uruguay había realizado el acto solidario, pero el corazón no pudo llegar a un paciente que lo necesitaba en Buenos Aires porque el avión de la Fundación Favaloro no pudo aterrizar ni allí ni en Gualeguaychú.

El origen del problema

El estado de la pista del el Aeródromo Gualeguaychú ya llegó a un punto de no retorno, y si la ciudad quiere volver a tener un aeropuerto operativo se tiene que iniciar una serie de arreglos: según especialistas, volver a tener en condiciones las instalaciones rondaría los $80 millones, y una vez financiada la obra, todo se resolvería a más tardar en un mes (por lo menos el reasfaltado de la pista).

En 2013, el Gobierno provincial destinó fondos para el reasfaltado y puesta a punto de la pista, pero fue entonces cuando saltó el obstáculo que al día de hoy sigue imposibilitando que los trabajos se realicen: cuando la obra estaba a punto de adjudicarse, se supo que el terreno del aeródromo pertenece al Aero Club, y está absolutamente prohibido que el Estado gaste fondos públicos en un predio privado.

Desde ese día, el Aero Club se niega a ceder ese espacio o a buscar una solución legal al problema, y el motivo es simple: si el aeropuerto local vuelve a ser operativo, no podrán realizar la única actividad que practican los miembros de la Comisión Directiva: el parapente.