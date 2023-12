“De una vez por todas, que los cargos no sean un acomodo familiar de quienes no han tenido militancia, que no se los ha visto en los barrios gastando zapatillas en las caminatas ni conteniendo a los compañeros”, manifestaron desde la entidad.

A su vez, recordaron que la flamante diputada provincial, en 2022, había descartado postularse en este momento. “No lo descarto, pero el día que me anime será cuando él (por su esposo) ya no esté en cargos importantes”, habría expresado en esa ocasión.

El reclamo del lugar surgió del dirigente Juan Carlos Darrichón, de Diamante, al que luego se plegó esta agrupación peronista que plantea que “teniendo en cuenta el catastrófico resultado electoral de Concordia, ya tiene demasiados cargos”.

Una de las dirigentes que alzó la voz fue Carina Domínguez, secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que integra la espacio político y fue parte de la lista “Más para Entre Ríos” pero no logró ingresar a la Legislatura.

“Hay que replantear estas cosas en el peronismo”, señaló, concordando con Darrichón en que “la derrota merece explicaciones que tienen que ver con el partido, pero también con las decisiones que se tomaron sin escuchar a la militancia”.

“Si tiene dignidad y quiere tener un gesto de grandeza, Ávila debe dar un paso al costado: deben terminarse las listas a dedo y de una vez por todas convocar y movilizar al peronismo desde el partido llamando a elecciones internas”, instó Domínguez.