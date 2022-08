Con la firma de periodistas, profesionales del derechos, asociaciones civiles y de la comunidad, solicitaron que las autoridades del Superior Tribunal de Justicia permita el acceso y la cobertura del juicio por el femicidio de Noelia Soledad Almada.



A través de un comunicado enviado a esta Agencia, aseguraron que esta prohibición “vulnera los derechos a una vida libre de violencias, impide que desplegar el carácter pedagógico que tienen estos juicios hacia el resto de la sociedad y vulnera los derechos de las víctimas y de toda la comunidad”.



Apuntaron a que “el supuesto resguardo hacia las personas que participan en este juicio en carácter de jurados, puede ser mantenido con la utilización de herramientas y recursos que los protegen, como ha sucedido en los juicios anteriores, televisados y difundidos por los canales oficiales del STJER, y en relación a lo que sucedió durante la pandemia en donde todos los trámites debieron ser digitalizados ante las recomendaciones sanitarias vigentes”.



En ese marco, consideraron que la prohibición “colisiona con el derecho al acceso a la información que el Poder Judicial debe brindar a toda la población y obstaculiza la tarea de profesionales de la comunicación, que en el marco del sistema democrático priorizan la información como un bien público y el elemental principio del artículo 1 de la Constitución Nacional que establece la publicidad de los actos de gobierno y el artículo 8 inciso 5 del Pacto de San José de Costa Rica que establece que todos los procesos deberán ser públicos”.



“Hemos señalado que, de acuerdo a la necesidad de explicar y difundir una cultura de la no violencia, cada situación que vulnera los derechos de las mujeres y las disidencias, debe servir de oportunidad pedagógica para que toda la comunidad revierta un patrón de comportamiento que lesiona la vida de las mujeres, y hace que en el país aún persistan las dramáticas estadísticas que hacen que una mujer sea asesinada por el solo hecho de ser mujer, cada 24 horas. Por ello, consideramos se trata de una medida arbitraria que lejos de proteger a las víctimas establece un grave precedente de protección a los violentos”, manifestaron.



Y reiteraron: “En los juicios por jurados por violencia de género tramitados con anterioridad en los tribunales entrerrianos no hubo inconvenientes para garantizar el debido proceso, por lo cual no entendemos la decisión del STJER que implica un claro retroceso en el derecho al acceso a la información pública y acceso al servicio de justicia”.



Firmantes:



Querella Feminista Victoria, Entre Ríos



Asamblea de Mujeres Victoria, Entre Ríos



Periodistas Feministas de Entre Ríos



Paola Robles Duarte



Luz Alcain



Noeli Gismondi Rojas



Sandra Miguez



Andrea Sosa Alfonzo



Mónica Farabello



Gimena Blanco



Sonia Tessa



Fabiana Frigo



María Agustina Hildt



Claudia Martinez



Graciela Schaab



Luciana Basso, Autoridad de Aplicación Protocolo contra las Violencias Sexistas de la UNER



Claudina Corti



Ivanna Rezzet



Mara Luján



Lucy Grimalt



Mujeres Tramando



Cristina Ingleson



Asociación ex presxs políticxs La Solapa



Maria Luz Zborn



María Elena Ale



Silvia Pingsdorf



Jesuana Aizcorbe



Valeria Canoni



Raquel Pattat



RERCO Red de Radios Comunitarias de Entre Ríos



Raquel Patt



Asamblea Enredada Feminista Gualeguaychú-Pueblo Belgrano



Radio Cooperativa Inclusión 102.3 Mhz de Gualeguaychú



Feminismo Militante Gualeguaychú-Pueblo Belgrano



Sebastián Martínez



Federico Malvasio



Juan Pablo Arias



Ignacio Uriarte



Verónica Pagola



Verónica Curvale



Jorge Ballay



Red de Organismos de Derechos Humanos de la Provincia de Entre Ríos



-RODHER-



42.Comisión Permanente de DDHH de Colón;



Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay;



Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER);



Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú;



H.I.J.O.S. Regional Paraná;



H.I.J.O.S. Regional Concordia;



Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia;



Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción del Uruguay;



Liga Argentina por los Derechos Humanos;



Asociación de Ex Presos La Solapa de Paraná;



Memoria Colectiva de Villaguay;



Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay.



Gustavo Sánchez Romero



Pablo Urrutia



Fernando Miguez



Elias Moreira



Carlos Benítez



Mariano Kohan



Javier Villaboa



María José Viglione



Liliana Vera



Marcela Ferreirós



Ornella Pautasso.