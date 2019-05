Piden que la Justicia investigue otra acusación por violación contra Lautaro Teruel

El caso al que hace referencia el letrado Pedroza es de finales de 2018 cando una joven salteña realizó una publicación en Facebook denunciando haber sido abusada por tres "amigos", entre ellos Lautaro Teruel. También, la madre de la víctima sostuvo que el hijo del músico quiso pedirle perdón a su hija por temor a ser denunciado tras ese escrache.

"A la habitación ingresaron 2 personas más, desnudas, eran mis 'amigos', se aprovecharon de esta situación y abusaron, uno abusó de mí y al otro no se lo permití, a pesar de mi estado tuve la fuerza de pararlo de alguna forma que no recuerdo, pero al rato habían pedido un taxi para que me vaya y hasta me acompañó uno de ellos. Las tres personas involucradas son Silvio Rodríguez, Lautaro Teruel y Gonzalo Isaac", describió la adolescente en su cuenta de la red social, según recogió el portal Informate Salta.

Pedroza destacó que en el audio de la confesión de Teruel "se escucha que tuvo un problema con otra chica y no sabemos si se trata de una menor, si bien son delitos de la instancia privada queremos que se investigue este hecho del que él mismo habla”.

Por otra parte, el abogado también pedirá la ampliación de la declaración de la víctima y su mamá porque “no son dos los hechos ocurridos, sino más de 20 durante un año y medio de forma ininterrumpida y entendemos que la imputación debe ser agravada”, según sostuvo en la entrevista con el medio salteño.

“El audio es una prueba importantísima y junto a los testimoniales tenemos un cuadro probatorio muy importante. Creo que dentro de 60 días podríamos estar hablando de una elevación a juicio”, contó Pedroza.

Marcos Lautaro Teruel está detenido desde el miércoles acusado de violar a una menor. Su situación se complicó luego de la difusión del audio en el que se lo escucha reconocer un abuso sexual y donde le pide perdón a la víctima.

Las grabaciones fueron realizadas por la víctima, que al momento de registrar la conversación tenía 16 años. La charla con Teruel fue difundida después por Canal 7 de Salta. En ella, él admite el delito por el cual se encuentra detenido, aunque lo minimiza. "Fue una boludez", afirmó.

El domingo, en un comunicado en su cuenta de Facebook, Mario Teruel anunció que se aleja de los escenarios hasta que se esclarezca la situación judicial de su hijo. "Ante los hechos de público conocimiento, he decidido tomar un tiempo fuera de Los Nocheros para acompañar a mi hijo en el proceso judicial que atraviesa", dijo en el comunicado.

"Esta situación me genera una terrible angustia y me ha llevado a conversar con el grupo la necesidad de apartarme por un tiempo de los escenarios para atravesar la situación con total privacidad. A nivel humano, no puedo dejar de solidarlizarme con el sufrimiento de las personas involucradas en el caso. Sin embargo, como padre, quiero repudiar los actos de quienes buscan lucrar o alentar el morbo ajeno a partir de esta terrible situación", expresó en otro tramo del mensaje.