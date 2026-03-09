En el proyecto impulsado por Paulón solicita una copia del manifiesto del vuelo contratado por el Gobierno nacional para el traslado de diversos funcionarios a los Estados Unidos en ocasión de la realización de la “Argentina Week”, precisó Parlamentario.

Al respecto, pide saber si en el marco de la comitiva oficial por el viaje fue incluida la señora Bettina Angeletti, qué rol cumple y si se ha dejado constancia del vínculo que tiene con el jefe de Gabinete. En esa línea, solicita información sobre quién sufragó el costo derivado de su viaje y que se adjunten los comprobantes correspondientes.

Fuente: APF