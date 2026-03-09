QUIÉREN SABER CÓMO SE PAGÓ EL VIAJE
Piden que se informe qué fue hacer el jefe de Gabinete y su esposa a EE.UU. en el viaje oficial del Presidente
El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentó un pedido de informes tras la difusión de una foto del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa en un viaje oficial del presidente Javier Milei a los Estados Unidos, a fin de saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses.
En el proyecto impulsado por Paulón solicita una copia del manifiesto del vuelo contratado por el Gobierno nacional para el traslado de diversos funcionarios a los Estados Unidos en ocasión de la realización de la “Argentina Week”, precisó Parlamentario.
Al respecto, pide saber si en el marco de la comitiva oficial por el viaje fue incluida la señora Bettina Angeletti, qué rol cumple y si se ha dejado constancia del vínculo que tiene con el jefe de Gabinete. En esa línea, solicita información sobre quién sufragó el costo derivado de su viaje y que se adjunten los comprobantes correspondientes.
Fuente: APF