El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una batería de medidas de prueba en la causa que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunta malversación de caudales públicos, con eje en reconstruir sus viajes y los de su entorno en los últimos años.

En un dictamen presentado ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, el representante del Ministerio Público requirió profundizar la investigación mediante el acceso a registros migratorios completos, cruces de información y documentación vinculada a vuelos bajo análisis.

El fiscal pidió que se libre oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para obtener “la totalidad de los registros de egreso del país —y, en su caso, de reingreso—” de Adorni y de Marcelo Grandío desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad .

El requerimiento incluye un detalle exhaustivo de cada movimiento: fechas, horarios, pasos fronterizos, medios de transporte y toda otra constancia disponible.

Además, solicitó incorporar los registros migratorios de Bettina Julieta Angeletti y de “toda otra persona que hubiera integrado los vuelos aquí analizados”, en particular respecto de los desplazamientos realizados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026 .

Uno de los puntos más relevantes del dictamen apunta a determinar patrones de viaje. En ese sentido, el fiscal pidió que se realice un cruce de la información para establecer si los involucrados “registran otros viajes realizados en forma conjunta o hacia los mismos destinos en fechas coincidentes o próximas” .

La medida busca identificar posibles vínculos entre los desplazamientos y los hechos investigados, así como eventuales reiteraciones en los trayectos o acompañantes.

El dictamen también pone la lupa sobre la trazabilidad de los datos migratorios. Pollicita solicitó que se identifique a los agentes que intervinieron en la carga de los movimientos.

La Dirección Nacional de Migraciones deberá identificar “…el usuario o los usuarios del organismo que hubieran intervenido en la carga, registro, validación, modificación o cierre sistémico de los ingresos y egresos…”.

El pedido incluye información detallada como nombre del agente, área, usuario asignado, fecha, hora, IP y terminal utilizada.

Otras medidas

En paralelo, el fiscal requirió dar intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), con acceso integral al expediente, al considerar que podría aportar elementos para analizar la actuación de funcionarios y terceros.

También solicitó información a la firma JAG Executive Aviation S.A. sobre eventuales intimaciones o comunicaciones vinculadas con los vuelos investigados, incluyendo el intercambio por una factura correspondiente a un tramo de regreso.

La causa se inició por el viaje a Punta del Este en un vuelo privado durante el feriado de Carnaval. La factura fue emitida recién el 4 de marzo y Grandío o su productora vinculada a la TV Pública habría pagado los vuelos, según declaraciones testimoniales. Ahora la investigación se amplió a otros posibles viajes.