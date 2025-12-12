Este jueves ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene por objeto “instituir la perspectiva ambiental como eje central en el proceso de planificación de políticas públicas de la Provincia de Entre Ríos”. Para ello se propone implementar “una metodología de etiquetado ambiental del presupuesto provincial para incluir la perspectiva ambiental en la formulación presupuestaria”.

El proyecto de la diputada justicialista, Silvia Moreno, comprende también que el “presupuesto con Perspectiva Ambiental (PPA) se aplica al proceso de formulación presupuestaria con el fin de identificar políticas y programas que tengan impacto ambiental facilitando la coordinación, planificación y control para alcanzar el máximo nivel de protección ambiental en la provincia de Entre Ríos”.

La iniciativa, según se fundamentó, “responde a la necesidad imperiosa de incorporar la sostenibilidad ambiental como un eje central en el proceso de planificación de políticas públicas y reconocer que, sin esta perspectiva, no es posible el desarrollo estratégico provincial”. Reconoció que “durante las últimas décadas, la intensificación del uso de los bienes comunes naturales ha generado diversas consecuencias socioambientales”.

También considera que aquellas “problemáticas implican el deterioro de los ecosistemas y tienen un impacto directo en la calidad de vida. Ante este escenario, existe un creciente interés a nivel global y subnacional por incorporar la perspectiva ambiental en los procesos de formulación presupuestaria”.

Puede interesarte

Moreno sostuvo que “el presupuesto, como instrumento de política económica y planificación gubernamental, debe ser utilizado como una herramienta para fomentar la transición hacia nuevos modelos de desarrollo y garantizar el derecho a un ambiente sano desde un marco de justicia social”. Añadió que “el Presupuesto con Perspectiva Ambiental (PPA) se define como el anexo del presupuesto provincial que utiliza el proceso de formulación presupuestaria para identificar y promover objetivos ambientales”.

La legisladora detallo que aquel anexo “detalla las políticas, planes, programas y acciones destinadas a prevenir, mitigar y recomponer el daño ambiental causado por desastres naturales y acción humana, indicando los recursos asignados”.

Añadió que “el presupuesto con perspectiva ambiental permitirá a todos los entrerriano y entrerrianas saber cuántos son los recursos invertidos en la temática, compararlos con otras jurisdicciones, comparar interanualmente el grado de inversión en la materia, y a su vez, a los ejecutores de políticas públicas a repensar en clave ambiental la estrategia para abordar de forma integral y transversal, los dilemas que el desarrollo sostenible demanda”.

El proyecto sostiene que “la creación del Presupuesto con Perspectiva Ambiental es un hito para la transversalización de la perspectiva ambiental en todas las áreas de gobierno, ofreciendo una herramienta eficaz para la toma de decisiones informada, la transparencia y la rendición de cuentas sobre cómo el gobierno prioriza los objetivos ambientales”.

Moreno entendió que “el factor decisivo para el éxito será el compromiso de todas las jurisdicciones con la integración de esta perspectiva en el proceso presupuestario. Es necesario que las y los habitantes de esta Provincia gocen de políticas públicas acordes a las demandas actuales de un mundo globalizado, impactado por la problemática ambiental y es por ello que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley”.

Fuente: APFDigital