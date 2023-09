Este viernes se informó que el fiscal Lucio Herrera pidió la prisión preventiva de Aníbal Lotocki en el marco de la causa contra el médico por “tentativa de homicidio”, la cual fue iniciada por el actor uruguayo Raphael Dufort.

En los días previos, Fernando Burlando, que oficia de abogado de la familia de Silvina Luna, también había solicitado la prisión preventiva del polémico cirujano tras la muerte de la modelo, ocurrida el pasado jueves 31 de agosto.

“La lógica indicaba que en algún momento la Justicia iba a reaccionar y hacer nada más que lo que le corresponde a la Justicia, que es poner equilibrio en una situación disvaliosa, de mucho riesgo procesal para todas las investigaciones. Nosotros pedimos su detención y su posterior prisión preventiva”, dijo Burlando al aire de Está pasando (TN), programa que conduce Carolina Amoroso.

En relación a las operaciones que el polémico médico practicaba, el abogado consideró: “Estos rellenos que aplicaba el señor Lotocki, evidentemente iban agrediendo el sistema inmune de cada una de las personas que eran sus pacientes, y empezaron los problemas graves de salud recién, en muchas de esas víctimas, hace dos o tres años”.

“Ahora estamos hablando del delito de tentativa de homicidio y esto tiene mucho que ver con el sacrificio que ha hecho Silvina Luna por todas esas víctimas. Gracias a Silvina hoy se pueden conocer situaciones que antes se ignoraban por completo respecto de lo que era el producto colocado, el granuloma, la hipercalcemia y la nefrocalcinosis”, caracterizó el letrado, a la vez en que aclaró que el pasado jueves fueron presentadas otras denuncias contra Lotocki bajo la carátula de “tentativa de homicidio”.

“Tienen que salirse del lugar cómodo que tienen y ponerse en la incomodidad de una víctima que tiene que ir todos los días a Tribunales, que tiene que padecer reclamando ni más ni menos por algo que le corresponde que es un acto de Justicia”, cerró Burlando.

En paralelo a esta información en A la tarde (América), advirtieron que otro fiscal realizó otro pedido de detención para Lotocki en el marco de otra causa. “Es en la causa que abarca a Pamela Sosa, de Silvina Luna, Gabriela Trenchi y Stefi Xipolitakis. El fiscal Sandro Abraldes se acaba de sumar al pedido de detención que del otro fiscal. Son dos causas independientes entre sí, donde dos fiscales, piden la detención y la prisión preventiva de Lotocki principalmente por el riesgo de fuga”, explicó el panelista Diego Estévez.

Burlando también representa a varias famosas que han tenido graves problemas de salud tras ser atendidas por el doctor, como Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis y Gabriela Trenchi. En medio de este contexto, esta semana había adelantado que presentó el pedido de detención. “Hubo un gran cambio en su situación procesal. La presentación se hizo en el Tribunal Oral N.º 28, donde se dictó la presencia condenatoria a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la profesión. Si bien no está firme, entendemos que ha variado la información, que hoy hay muchos procesos investigando las actividades de Lotocki”, explicó.

En diálogo con el ciclo Intrusos (América), Burlando explicó que con esta medida quiere “evitar riesgos procesales”, como “la comparecencia de Lotocki al juicio”. Cuando la conductora Florencia de la V le consultó si el médico puede ir preso en cualquier momento, el abogado respondió: “Es un pedido y seguramente le van a dar traslado a las partes, opinarán otros colegas y finalmente definen la Justicia”.

“Vimos que la situación de Lotocki es preocupante, vimos que hay una situación de insolvencia también que es de alguna manera premonitoria de algún tipo de situación, de evasión. Entonces no descartamos la posibilidad que el día de mañana frente a tanto conflicto con la Justicia, tome una medida que nos deje sin Justicia”, manifestó el letrado.

Cuando le consultaron si el médico se podía fugar, Burlando respondió: “Es una alternativa posible. Tiene una situación procesal muy complicada, de eso no hay duda, hay denuncias nuevas, vínculos y procesamientos con un homicidio, hay investigaciones por homicidios, más una condena que no es algo menor, aunque no está firme. Mi obligación es pedir que lo detengan, como fue en su momento nuestra obligación cuando les dijimos a los jueces que no hicieron lugar a la inhabilitación y posteriormente sí la hicieron”.