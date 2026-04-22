El fiscal Jorge Gutiérrez resolvió este martes presentar el requerimiento de elevación a juicio en la causa contra Mariano Corvalán, el policía acusado de haberle disparado a su pareja, Carolina Huck, en agosto de 2025.

Según explicó el propio fiscal a Ahora ElDía, se trata de un dictamen en el que el Ministerio Público formula la acusación, ofrece la prueba y sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio. En ese documento, se considera alcanzado el grado de probabilidad necesario para afirmar que el hecho existió, que constituye un delito y quién sería su autor, además de anticipar la pena que se solicitará.

Actualmente, el expediente se encuentra en la etapa de “vista a la querella”. Luego se dará traslado a la defensa y, una vez cumplidos esos plazos, se convocará a la audiencia de la etapa intermedia, donde se debatirán los planteos de las partes. En esa instancia, la querella puede adherir a la acusación o incorporar nuevos elementos, mientras que la defensa puede oponerse, cuestionar pruebas o incluso solicitar el sobreseimiento.

Superada esa audiencia, el juez deberá resolver si eleva la causa a juicio. En caso afirmativo, dictará el auto de apertura y remitirá el expediente al tribunal correspondiente, que será el encargado de sortear magistrado y fijar fecha para el debate oral.

Consultado sobre los tiempos, Gutiérrez indicó que, si el imputado continúa detenido, el proceso podría avanzar con relativa rapidez. Corvalán tiene prisión preventiva vigente hasta el 23 de julio de 2026 y, según estimó el fiscal, “si sale todo bien”, el juicio podría realizarse antes de esa fecha.

El caso

El hecho ocurrió en la madrugada de agosto de 2025, cuando Corvalán, agente policial de 38 años, le disparó a Huck y luego intentó quitarse la vida con su arma reglamentaria. Ambos fueron trasladados al Hospital Centenario, donde permanecieron internados en estado crítico.

La causa fue caratulada como tentativa de femicidio, delito que prevé una pena de entre 10 y 15 años de prisión. De acuerdo a la investigación, el propio Corvalán había llamado al Comando Radioeléctrico para alertar sobre lo sucedido y solicitar una ambulancia.

Como consecuencia del disparo, Huck sufrió graves lesiones, con compromiso en la médula, lo que podría derivar en secuelas permanentes. El caso generó un fuerte impacto en la comunidad de Gualeguaychú y volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género.