Una usuaria de Twitter contó el divertido momento que vivió con uno de los trabajadores de la veterinaria del barrio cuando pidió turno para bañar a su perro, sin embargo, la historia dio un giro de 360 grados y dio a conocer el original nombre de su mejor amigo. El tuit se viralizó, generó miles de risas y cientos de personas compartieron distintas experiencias que vieron por sus mascotas.

La red social del pajarito sigue siendo furor en el mundo a pesar de que las demás aplicaciones crecieron considerablemente. Gracias al estilo instantáneo que tienen los tuits, miles de personas se hacen masivas por sus increíbles anécdotas y si bien todos comentemos errores o confusiones, hay algunos que causan mucha gracia.

Asimismo, no hay posibilidad de negar que dentro de los contenidos más apreciados por los usuarios de internet se encuentran los bebe y los animales. Se puede decir que estos personajes producen reacciones de todo tipo debido a su inocencia y honestidad, pero en esta particular historia no solo generó ternura, sino que también dio pie a un sorprendente hilo de nombres de mascotas.

Un perrito con un divertido nombre

Todo comenzó cuando la usuaria llamada Valentina Ortiz (@ValentinaOrti47) competió, bajo el título "Este día tenía que llegar", una serie de capturas de un chat que mantuvo con la secretaria de la veterinaria. En la conversación se puede leer que la joven se presenta y le pide un turno de baño y corte para su perro, tras confirmarle la hora del servicio, la trabajadora del lugar le pidió el nombre del can y desde allí el diálogo se tornó un tanto extraño.

"¿Cómo se llama la mascota?", preguntaron desde el comercio de salud y la dueña respondió "Se llama Quien". Al no comprender la respuesta, volvió a indagar "¿La mascota como se llama?, para agendar" y muy segura la chica le contesto "Mi mascota se llama Quien".

Desde la veterinaria pensaron que les estaban "tomando el pelo" y con poca paciencia le comentaron "Valentina estás solicitando servicio de peluquería para un perro. Te damos agenda para mañana a las 3 pm, nos dices que perfecto y para poder separar la cita necesitamos saber el nombre del perro" y sostuvo el empleado "Esperamos habernos hecho entender". Cansada de la situación, la usuaria de Twitter le aseguró a la recepcionista "Creo entonces que son ustedes los que no me entienden" y explicó "Mi perro se llama Quien, sé que es un nombre extraño, pero se llama Quien".

Después de la graciosa conversación, la dueña de Quien mostró lo sucedido y presentó al perro en sociedad. "Finalmente, entendieron (creo que traté de ser clara desde el principio). Este es Quién justo después de ese baño", escribió Ortiz y compartió una foto del animal. Rápidamente, el tuit se hizo viral y miles de personas reaccionaron a los hechos. Como si fuera poco, muchos enseñaron los insólitos y creativos nombre que le pusieron a sus amigos.

"Mi gata se llama Villegas, porque su papá vivía con la familia Villegas y mi hermano así lo bautizó", sostuvo una mujer. " Mi gatica se llama Hamburguesa a lo que todos preguntan: ¿Por qué "hamburguesa"? Y yo les digo hamburguesa porque me gustan las hamburguesas", aseguró otro chico. " Él es Cuál, el inseparable perro de mi abuelo. ¿Cómo se llama el perro? Cuál", explicó otro usuario. Para vos, ¿Qué nombre es el más original?.