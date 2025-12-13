En horas de la tarde, alrededor de las 16:00, personal de Comisaría Tercera fue comisionado por el Comando Radioeléctrico a la intersección de calles Montana y República Oriental, tras recibirse un llamado que alertaba sobre un presunto hecho de violencia de género.

Al arribar al lugar, los efectivos aprehendieron a un ciudadano de 31 años de edad, quien se encontraba siendo perseguido por su ex pareja y otra mujer. Estas manifestaron que se hallaban en el domicilio de una amiga, ubicado sobre calle República Oriental al 550 aproximadamente, cuando se hizo presente la ex pareja de una de ellas a bordo de un automóvil Renault 9, color gris oscuro, acompañado por otras dos personas.

Siempre conforme a lo manifestado, los ocupantes del rodado comenzaron a arrojar piedras y a proferir agresiones verbales, motivo por el cual las damnificadas se defendieron, logrando que los agresores se dieran a la fuga.

De manera inmediata, el personal policial inició un operativo de búsqueda del vehículo, el cual fue interceptado en la intersección de calles Rosario y Juan Lapalma. En ese momento, uno de los ocupantes descendió del rodado y se dio a la fuga de manera peatonal, permaneciendo en el lugar el conductor, un hombre de 33 años de edad.

Puesta en conocimiento la fiscal en turno, Dra. Carolina Costa, dispuso la detención de los involucrados y el secuestro del vehículo, el cual quedó retenido en el depósito municipal por carecer de la documentación reglamentaria, quedando su entrega supeditada al pago de las infracciones correspondientes.