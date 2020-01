Piedrazos, insultos y denuncia: la nieta y la hija de Susana comenzaron el año a las piñas

Alrededor de las 3 de la mañana de este miércoles 1, en la cuadra en la que está ubicado en boliche Tequila en Punta del Este, se produjo un inesperado episodio de agresiones cuando una mujer, Maria Gimena Binaghi, junto a Marcelo, el padre de sus hijos, intentó salir de la casa que alquilan en el lugar para ir a buscar a su hijo de 18 años, pero ante la gran cantidad de autos que había en la vereda del domicilio, debieron recurrir a la ayuda de un trapito que los guía para hacer milimétricas maniobras para poder sacar su automóvil.

"En ese momento llega una chica que tenía estacionado un mini cooper muy sobre la línea de la salida de la casa y lanzó: 'Me imagino que no me tocaste el auto ¿no? Negra hija de puta, porque te mato'. Estaba descontrolada y acompañada de dos amigas", relata un testigo de todo lo ocurrido. Esa joven a la que hace referencia, sería Lucía, la nieta de la conductora televisiva.

En ese momento, Marcelo, sorprendido, le pidió que se calmara. "Estoy intentando sacar el auto", expresó el hombre, que se encontró con una catarata de insultos. "¿Qué te pasa gordo hijo de puta?", expresó la joven, que luego empujó al hombre cuando estaba de espaldas en un calle que tiene pendiente, tirándolo sobre el auto, y pegándole dos piñas en el oído.

En ese instante, la gente de seguridad de Tequila se acercó para calmar la situación, pero Lucía empezó a los gritos para que nadie la toque. "Estaba alcoholizada y parecía como drogada", afirma otro de los testigos.

"Cuando la mujer, Gimena, le dijo que se calmara o que la iba a denunciar, esta chica se volvió loca. 'Denuncia no, no me saquen fotos. Si llego a tener un arma los mato a los dos'", relata la misma fuente.

Cuando Gimena y el padre de su hijos ingresaron al domicilio para llamar a la policía, Celasco llamó a su madre, Mercedes Sarrabayrouse, que unos minutos llegó junto a su pareja. "La hija de Susana Giménez y su novio empezaron a tirar piedras contra la casa y a pegarle patadas a los vidrios y a la puerta. Fue una situación violenta e increíble. Todo duró aproximadamente 40 minutos", cuentan a este portal.

Todo esto terminó con, horas después, una denuncia en una comisaría por "agresiones verbales, agresiones físicas y amenazas". Para ser cuidadosa, Gimena Binaghi tomó los datos de la patente del mini cooper, y la denuncia fue contra "la persona que conducía ese auto, y contra su madre que llegó después". Además se adjuntó el informe médico por las contusiones el labio lastimado con el que terminó el hombre agredido. Por otro lado, al haber tantos testigos de lo que pasó, también hay audios y algunos videos con los gritos e insultos de Lucía y Mercedes.

