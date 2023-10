La gualeguaychuense trabaja desde hace unos años en Nike pero no es lo único que ha hecho. Desde trabajar para Alexander Wang hasta desarrollar proyectos con impronta social como Foodxury y Womanikin.

Fue reconocida dentro de las 10 líderes creativas más influyentes por sus aportes de género y compromiso social en sus trabajos. Además, ha sido jurado en las competencias de publicidad más destacadas del mundo de la publicidad como Cannes Lion.

En tanto, uno de sus proyectos más recientes fue el de “Piérdelo todo”, un comercial que apoya al fútbol femenil de México. En la grabación aparecieron Rebecca Bernal, Lizbeth Ovalle, Alisson González, Nancy Antonio y Karla Nieto.

A pesar de que hace años, el futbol era categorizado como un deporte para hombres, se ha demostrado que las mujeres tienen el talento para incursionar en el “balompié”.

Con el lema “piérdelo todo”, el nuevo largometraje fue protagonizado por las jugadoras Rebecca Bernal, Lizbeth Ovalle, Alisson González, Nancy Antonio y Karla Nieto.

El comercial de Nike comienza con la futbolista de Rayados, Rebeca Bernal, hablando en una conferencia de prensa en la que le cuestiona un periodista “¿Hasta cuándo van a seguir perdiendo?” a lo que la defensora respondió de manera contundente: “Hasta perderlo todo”.

Tras la conferencia de Rebecca Bernal, aparecieron las demás personalidades deportivas de la Liga MX Femenil, en donde explican que su sueño de toda la vida fue jugar futbol a pesar de los comentarios machistas de que ese deporte no era mujeres.

En la primera escena aparece Alison González, delantera del América, quien hacía gimnasia de niña y relata cómo fue su incursión en el futbol profesional, su verdadera pasión.

“Mis papás siempre soñaron con tener hijas gimnastas. Pero cuando empecé a practicarla, me di cuenta que ese deporte simplemente no era para mí. Fueron mis abuelitos quienes me llevaron a mis primeras clases de futbol y,desde el primer momento que toqué un balón, supe que esa era mi verdadera pasión. Todo lo que me hacía sentir y me despertaba el futbol me llevó a perder el miedo a elegir mi propio futuro. Hoy, toda mi familia me sigue apoyando y me impulsa a seguir cumpliendo este sueño. Espero que mi historia llegue a inspirar a más niñas, a perder todo lo que les impida ganar”, escribió Aligol, una de las mejores futbolistas del América.

En la siguiente escena aparece otra niña que representa a Jacqueline “La Maga” Ovalle, viendo a niños jugar futbol, quienes la batean por ser mujer: “No, vete a jugar con tus muñecas”.

Momentos después, La Maga aparece dando clases de cómo controlar la pelota y sacarse de encima rivales.

“Desde pequeña siempre quise jugar futbol. A pesar de escuchar comentarios de mi hermano y otros niños de que este deporte no era para niñas, nunca lo dudé ni un segundo. Mi pasión por el futbol me hizo perder el miedo a enfrentar a cualquiera que intentara detenerme. A través de mi historia, quiero decirle a cada niña y mujer de México que pierdan todo lo que les impida ganar”, es la historia de La Maga, multicampeona con las Amazonas de Tigres.

Posteriormente, una niña que simula a Nancy Antonio, se encuentra celebrando sus 15 años, quien se muestra triste; sin embargo, el momento cuando le iban a entregar sus zapatillas, su rostro cambió al ver que era unos tachones de futbol.

“Hace 12 años perdí el miedo de romper tradiciones. Nunca olvidaré que antes de cumplir 15, mis papás me preguntaron: “¿quieres fiesta o jugar en un equipo de futbol?”. No sabía que, en ese entonces, seguir mi corazón iba a definir el resto de mi vida. Hoy les aseguro que si pudiera volver a ese preciso momento, tomaría la misma decisión otras MIL veces”, escribió la seleccionada nacional y campeona con Tigres Femenil.

Finalmente, en el video aparece Karla Nieto, de niña vendiendo en un mercado, quien se atreve a mostrar su pasión por el futbol al dominar una fruta que cae y entonces, una vendedora le pasa un balón para que haga lo mismo con él.

“A los 6 años comencé a jugar futbol con niños porque era mi única opción, aunque más tarde con ayuda de mi mamá armé un equipo entre familiares y amigas que se convirtió en mi primer equipo femenil. Eso me alentó y me impulsó a perder el miedo de soñar y creer que podía llegar a ser futbolista profesional. Hoy no puedo estar más agradecida con mi mamá y mi familia por apoyarme en todo momento: desde ese primer equipo amateur, hasta hacer realidad mi carrera como futbolista profesional. Con esta historia y con cada partido, quiero inspirar a más niñas y mujeres a perder todo lo que les impida ganar”, escribió en su cuenta de Instagram, la jugadora de Pachuca Femenil y seleccionada nacional.