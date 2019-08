Aunque intentó quitarle dramatismo al tema y afirmó que la Justicia ya investiga el tema, el concejal de Juntos por el Cambio Andrés Pipi Sobredo se refirió al ataque vandálico que sufrió en su auto, cuando ayer por la mañana lo encontró manchado con pintura asfáltica.

“No quiero victimizarme ni que se genere un hecho mediático, pero ya hice la denuncia y la Fiscalía va a investigar”, afirmó el concejal en una entrevista para ElDía desde Cero (FM 104.1), tras haber encontrado su coche manchado en el baúl y el capot: “Atrás pareciera que alguien podría haber tirado la pintura sin querer, pero en la parte de adelante es obvio que alguien se bajó y lo tiró.

“Pienso que fue una persona malintencionada y desvelada que pasó por ahí”, sostuvo sobre el autor del ataque ocurrido en calle Doello Jurado al 600, frente a la puerta de la casa de su madre.

“No tengo idea desde donde pudo venir, y no quiero focalizar esto en la política”, afirmó por último, sobre lo cual además concluyó: “Yo sé que tengo un carácter fuerte y que excede lo normal de la discusión porque soy vehemente, y capaz que eso genera algún tipo de rechazo. Pero si realmente esto tiene una connotación política esto quiere decir que no hemos entendido nada en esta democracia: no me considero una persona que genere violencia, pero si algún sector político contrario piensa que esto es una guerra, entonces estamos jodidos”.