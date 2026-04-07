El músico y referente histórico de la cultura infantil Pipo Pescador volverá a Gualeguaychú en el marco de una actividad especial organizada por el Complejo Cultural Magnasco, donde celebrará sus 80 años con un encuentro abierto al público.

La actividad está prevista para el viernes 10 de abril a las 20.30 horas y combinará distintas propuestas culturales. Según se informó, durante la jornada se realizará la entrega de una Designación Honorífica al artista, en reconocimiento a su trayectoria. Además, se llevará a cabo una charla abierta moderada por Darío Carrazza, junto con presentaciones musicales a cargo de Lucio Salinsky en piano y Mercedes Barel Ledri en interpretación vocal. El propio Pipo Pescador también participará con interpretaciones al piano.

El programa incluye además la exhibición de objetos vinculados a la carrera del artista, los cuales fueron donados por él mismo al complejo cultural y formarán parte del patrimonio de la institución.

Pipo Pescador, cuyo nombre real es Enrique Fischer, es una figura destacada de la música infantil en Argentina. Alcanzó popularidad a partir de la década de 1970 con canciones que integraban contenidos educativos y recreativos, y tuvo presencia en radio, televisión y espectáculos en vivo. A lo largo de su carrera desarrolló una propuesta orientada a la infancia, con fuerte impronta pedagógica y artística.

Las entradas para el evento se encuentran a la venta con valores diferenciados: $3.000 para socios y $5.000 para no socios. La organización indicó que la presentación no está destinada al público infantil.