El espectáculo de humor familiar "Pirulo en el Aire" se presentará este viernes 7 de agosto, a las 21, en el Salón Festroom.

La propuesta está encabezada por Pirulo y reúne en escena a Gerardo Coniglio, Mariano Garnero y Mauro Villaverde, con colaboración autoral de Fabrizio Origlio. El show combina humor y entretenimiento para toda la familia y forma parte de la gira que el reconocido personaje viene realizando por distintos escenarios del país.

Las entradas pueden adquirirse a través de PlateaVip.com.ar, donde ya se encuentra habilitada la venta anticipada. La presentación es organizada por Loma Vista Producciones y Valma Group Producciones.