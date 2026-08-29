Luego de que se finalizara el asfaltado de las primeras cinco cuadras del cronograma de mejoras, ahora quedaron habilitadas y finalizadas otras tres, las de las calles Hernández entre Gervasio Méndez y San Martín.

Este tramo consta de tres cuadras que totalizan 205 metros lineales y 1.027,5 metros cuadrados. Recordemos que las tareas comenzaron en el Cuadrante n.°1, y hace unos días se finalizó el primer tramo –en calle Andrade, entre San Vicente de Paul y Pasteur, donde se asfaltó una superficie total de más de 2.256 metros cuadrados y 352,5 metros lineales–, y luego se concluyó Vicente López y Planes, entre Andrade y Bolívar, un tramo de más de 493 metros cuadrados y 77 metros lineales.

En total, las cinco cuadras suman más de 3.777 metros cuadrados y más de 484 metros lineales de superficie trabajada, finalizada y habilitada al tráfico vehicular.

Al mismo tiempo, el resto de las arterias del Cuadrante n.°1 avanza con los trabajos previos a la pavimentación sobre calle Edison, también entre Gervasio Méndez y San Martín.

Vale destacar que antes de comenzar con el trabajo de asfaltado, cuadrillas de la Dirección de Obras Sanitarias se encargaron de relevar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa e indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta. Paralelamente, personal municipal concreta las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio.

Estas tareas involucraron el arreglo y la disposición de nuevas conexiones que se contabilizaron en alrededor de 1.500 trabajos de este tipo, “lo cual garantizará no sólo una mayor garantía en el suministro sino que además se asegurará de que la evolución poblacional de la zona no afecte la calzada ya hecha”, resaltaron.

Y agregaron desde el Municipio: “La iniciativa del plan de asfaltado impulsado por el intendente Mauricio Davico busca que cada intervención de este tipo transforme la vida cotidiana de los vecinos, mejore el tránsito, valorice las propiedades y facilite tráfico vehicular en zonas que históricamente vieron dificultado el acceso inmediato”.

Todas estas obras se enmarcan en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determinó que esta obra se realice mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas.