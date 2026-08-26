Hace unos días iniciaron los trabajos de pavimentación en el Cuadrante n°2 del plan de asfaltado de 150 cuadras: las primeras labores se realizaron en la calle Virreynato, entre Andrade y Angelelli; y avanzando esta semana sobre la calle Angelelli, entre Virreynato y boulevard Pedro Jurado. Al mismo tiempo, se realizan las tareas finales en el Cuadrante n°1.

En lo que respecta a Virreynato, la superficie ya está lista para las tareas de pavimentación, mientras que sobre el tramo de Angelelli se realizó la tarea de desmonte, la cual consiste en la remoción y el desplazamiento de material excedente mediante el uso de maquinaria pesada.

El tramo de Virreynato, entre Andrade y Angelelli, comprende cuatro cuadras -282 metros lineales y 1410 metros cuadrados de superficies-, mientras que Angelelli, entre Virreynato y boulevard Pedro Jurado, abarca tres cuadras, con una extensión de 210 metros lineales y una superficie de 1.344 metros cuadrados.

En su totalidad, el Cuadrante n°2 comprende ocho cuadras, con 587,8 metros lineales y 3.314,43 metros cuadrados de superficie a intervenir, y el próximo tramo a intervenir en este cuadrante es Perú, entre Doello Jurado y Angelelli.

Antes del inicio de esta etapa, personal municipal verificó las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa e indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta asfáltica.

En paralelo, cuadrillas del municipio concretaron las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos del sector. Con esta medida se busca evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión de esos predios.

En cuanto al Cuadrante n°1, avanza el proceso de suelo cemento en calle Edison, entre Gervasio Méndez y Andrade; y este miércoles se realizará la limpieza de superficie y el riego asfáltico previo a la pavimentación de calle Hernández, entre San Martín y Gervasio Méndez.

La obra se enmarca en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determinó que esta obra se realice mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas.