El Municipio avanza con el recambio de las viejas luminarias del sistema de sodio por nuevos equipos con tecnología LED arribados a la ciudad entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, con la finalización de los trabajos correspondientes al cuadrante n.°4.

“De noche Gualeguaychú ya se ve diferente. Seguimos sacando las luces amarillas de sodio y las estamos reemplazando por luces de tecnología LED. Sacamos 627 luminarias de las amarillas, de las viejas, y pusimos todas nuevas”, remarcó el intendente Mauricio Davico.

La Zona n.°4 está delimitada por 2 de Abril/Montana al sur, la Ruta 136 al norte, Boulevard Daneri al oeste y Bolivia al este. Comprende 177 manzanas, donde se colocaron 580 nuevas luminarias mediante el recambio, además de 17 columnas nuevas por expedientes o reclamos y 30 suspensiones recambiadas, lo que elevó a 627 elementos el resultado total de las tareas en este sector.

Todas estas tareas fueron emprendidas para modernizar el alumbrado público en sectores residenciales, corredores urbanos y áreas periféricas. El proceso forma parte de la renovación del sistema de alumbrado público que lleva adelante el Municipio.

“Gracias a esta acción brindamos más seguridad, cambiamos por una tecnología que es más amigable con el ambiente y nos permite tener un mayor ahorro y, además, se ve mejor de noche. Todo esto lo hacemos con orden, gestión y gracias a la plata de tus impuestos”, remarcó el presidente municipal.⁠

La compra de las nuevas luminarias



La compra de las nuevas luminarias se formalizó a partir de la incorporación del Municipio al programa provincial Entre Ríos LED, iniciativa orientada a sustituir instalaciones antiguas por equipamiento eficiente en distintas localidades entrerrianas.

En total se contabilizaron alrededor de 10.000 dispositivos, que luego fueron retirados de los depósitos de la empresa en esa ciudad, y el operativo logístico hacia Gualeguaychú demandó tres camiones por viaje para completar el traslado.

El lote se compone de luminarias de 100 y 150 watts y farolas de 70 watts: esta combinación responde a criterios técnicos vinculados con jerarquía vial, configuración urbana y volumen de circulación.

El convenio fija a ENERSA como unidad ejecutora y establece que la Municipalidad afrontará el monto total de la operación, que asciende a 1.265.820.500 pesos, IVA incluido. El desembolso se distribuirá en 18 cuotas mensuales, con seis meses de gracia y tasa subsidiada por la Provincia. Esta estructura financiera posibilita encarar la inversión sin afectar la estabilidad presupuestaria.