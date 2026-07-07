Pusieron en marcha este lunes el asfaltado de 150 cuadras distribuidas en 20 cuadrantes de la ciudad. El primer frente de obra se ubica en Andrade, entre San Vicente de Paul y Pasteur, en las inmediaciones del Hospital Centenario, y el sector abarca una superficie de 2.256 metros cuadrados distribuidos a lo largo de cuatro cuadras reales a lo largo de 352 metros lineales.

Antes del comienzo de los trabajos, el personal técnico municipal verificó la totalidad de las conexiones domiciliarias de agua potable y de desagües cloacales en esas cuatro cuadras, tarea que además incluyó la preparación de futuros empalmes en terrenos baldíos y en propiedades con posibilidad de subdivisión, para evitar nuevas roturas de calzada en el porvenir.

Durante la primera jornada, las cuadrillas ejecutaron el nivelado y el perfilado de la traza, tarea necesaria para definir las cotas previas al desmonte.

Además, una retroexcavadora aportará broza en los puntos donde se realizaron los nuevos empalmes de agua y cloaca.

Una vez concluida la cobertura asfáltica de las cuatro cuadras de Andrade, el cronograma prevé continuar en López y Planes, entre Andrade y Bolívar, con una extensión de una cuadra.

El plan avanzará después en Hernández, entre Gervasio Méndez y San Martín, a lo largo de tres cuadras; y se extenderá luego a Edison, también en las tres cuadras que van de Gervasio Méndez a San Martín.

En esas arterias ya comenzaron los relevamientos de agua potable y cloacas, paso previo indispensable para el avance de la cobertura asfáltica.