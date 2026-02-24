El Tribunal Oral Federal de Paraná solicitó de manera urgente que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) evalúe el traslado e ingreso de Leonardo Airaldi al régimen de “Alto Perfil” tras el descubrimiento de un presunto plan criminal para asesinar a altos funcionarios judiciales y del gobierno provincial.

La resolución a la que accedió AHORA, firmada este martes por las juezas Noemí Marta Berros y Mariela Emilce Rojas, responde a una solicitud de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a cargo de Diego Iglesias y la Fiscalía Federal de Gualeguaychú bajo las órdenes de Pedro Rebollo.

Según las fuentes judiciales, el plan de Airaldi consistía en atentar contra la vida del Juez Federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos; el Fiscal General, José Ignacio Candioti; y el Ministro de Justicia y Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Un plan gestado tras las rejas

La trama delictiva salió a la luz el viernes 20 de febrero a través de una denuncia y declaraciones testimoniales de otros internos alojados en la Unidad Penal N° 9 “El Potrero” de Gualeguaychú. En dichas declaraciones, se alertó sobre la “peligrosidad del detenido”, destacando sus contactos tanto dentro como fuera de la cárcel, además de sus considerables recursos económicos.

Un allanamiento realizado en la celda de Airaldi el mismo día de la denuncia permitió corroborar su perfil de máxima peligrosidad, tras detectarse que el interno contaba con un teléfono celular en su lugar de detención. Según los fiscales, este dispositivo le habría permitido coordinar y organizar las maniobras del plan criminal desde el interior del penal.

Traslado al sistema de “Alto Riesgo”

Ante la gravedad de los hechos, el Tribunal considera que la medida más adecuada es la incorporación de Airaldi al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAD). Este sistema busca evitar que líderes de organizaciones criminales sigan dirigiendo actividades delictivas, intimiden a funcionarios o entorpezcan investigaciones desde las prisiones.

El tribunal ha solicitado que se evalúe su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, mencionándose la cárcel de Ezeiza como posible destino, bajo condiciones de seguridad especiales.

Juicio inminente

Leonardo Airaldi se encuentra actualmente procesado por organización y financiamiento de actividades de narcotráfico, así como por almacenamiento de estupefacientes. A pesar de las amenazas develadas, el cronograma judicial sigue en marcha: el inicio del debate oral y público está fijado para el martes 3 de marzo en la sede del Tribunal en Paraná.

Las autoridades han enfatizado la necesidad de resguardar la integridad de los testigos que declararon contra Airaldi, quienes también se encuentran alojados en la misma unidad penal. Ahora, la decisión final sobre su incorporación al régimen de alto perfil queda en manos del Servicio Penitenciario Federal.