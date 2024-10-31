Desde hace unos años atrás y, sobre todo por la influencia de los institutos de inglés de la ciudad, cada vez es más habitual que para Halloween los niños salgan a recorrer diferentes comercios bajo la consigna lúdica de “dulce o truco”.

En este marco, este jueves a las 17 horas se festejara el Día de Brujas con una grilla cargada de actividades en el Centro Comercial de la Vieja Terminal.

Además, el evento tendrá la particularidad de contar con propuesta para adultos ya que habrá lecturas de cartas, energía del reiki y consultas al péndulo con María Verónica Doello y María Carmona Raschetti.

En tanto, a las 17.30 horas el escritor local Jonathan Fernández leerá cuentos de terror de su autoría y a las 18 se la Academia Arte Fusión llevará a cabo una presentación de danza. En el mismo horario, se dictará un taller de limpieza energética con sahumos.

Por otro lado, a las 19 horas se desarrollará la búsqueda del tesoro y un concurso de disfraces en tres categorías: Niños (hasta 12 años); Adolescentes (de 13 a 18 años); y Adultos (mayores de 18 años).

Además, el festival contará con la presencia de juegos inflables y maquillaje artístico a cardo de Valentina Rodríguez.