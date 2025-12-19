Tras la ejecución de la base de suelo cemento, se completó el asfaltado integral del consorcio de calle Río Uruguay, en el tramo comprendido entre Urquiza al Oeste y Desiderio Moia.

Las tareas abarcaron una extensión de 415 metros lineales, con un ancho promedio de 5,4 metros. A partir de esa intervención se concretó la pavimentación de una superficie aproximada de 2.300 metros cuadrados, mediante la colocación de unas 300 toneladas de mezcla asfáltica.

La obra, permitió mejorar de forma definitiva la transitabilidad en ese sector urbano. En los trabajos participaron 12 operarios municipales y tres maquinarias viales, bajo la coordinación del equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

El proceso de pavimentación comenzó cuando los camiones con la mezcla llegaron al lugar a partir de las 5 de la madrugada y depositaron la carga directamente sobre la primera maquinaria, llamada terminadora, que es el equipo que recibe la mezcla asfáltica y la distribuye uniformemente en la mitad de la calzada. Pero además de hacer esa distribución, le da ya el 85% de la compactación total que va a tener la mezcla en la calle.

Detrás de la terminadora comenzó a trabajar el rodillo neumático, que compactó la mezcla y la amasó para sacar todos los vacíos que están dentro asfalto y hace que el material penetre y se pegue al agregado grueso.

Finalmente, la última maquinaria en utilizarse fue la aplanadora, que es un equipo que cuenta con dos rodillos lisos iguales, uno atrás y otro adelante.

Desde la Secretaria de Desarrollo Territorial destacaron que “además de atender las demandas de los consorcios vecinales, la nueva Planta de Asfalto producirá el material necesario para bacheos, mejoras viales y recuperación de calles deterioradas, fortaleciendo la red vial urbana en su conjunto”.