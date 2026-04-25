La Justicia Federal dictó una nueva resolución el pasado 24 de abril en el marco de la acción preventiva de daños ambientales presentada por los legisladores Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl. El proceso, que busca proteger las costas argentinas ante la posible instalación de una planta de "e-combustibles" en Paysandú, registró avances claves en la etapa probatoria y de notificaciones internacionales.

Tras la resolución judicial, la Defensora Pública Oficial, María José Bonifacino, tomó intervención formal en la causa. Su rol es garantizar el proceso legal ante la urgencia de la prueba, tal como establece el Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, la Defensora solicitó que la República Oriental del Uruguay y la empresa HIF sean notificadas a través del consulado uruguayo o de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Para evaluar el posible impacto, se designó a la bióloga Viviana Beatriz Cousté como perito técnico. Cousté, quien cuenta con antecedentes en la causa "Río Matanza-Riachuelo", informó al juzgado que realizará tareas de campo in situ. Su labor incluirá relevamientos ambientales y la toma de muestras de agua superficial para realizar análisis físico-químicos y microbiológicos que determinen la viabilidad del proyecto en relación con el ecosistema del río.

En paralelo, la justicia ya tramita exhortos internacionales y un pedido de informes específico dirigido al presidente de la CARU, Raúl Luis Montero. El organismo binacional dispone de diez días hábiles para responder si la empresa HIF Uruguay S.A. comunicó formalmente el proyecto y si presentó el debido Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.

Al respecto, el diputado nacional Guillermo Michel destacó la importancia de estos avances para la defensa de los recursos naturales de Entre Ríos. "La resolución adoptada por la justicia es fundamental", afirmó, y subrayó que el tema requiere "profesionalismo y constancia de trabajo" para lograr la relocalización de la planta, en respuesta a la preocupación de los vecinos de Colón.