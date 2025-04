La Cancillería dio a conocer en las últimas horas que no hay oficialmente ningún proyecto presentado desde Uruguay en relación a la planta de Hidrógeno Verde que se instalaría en Paysandú, frente a Colón. La consulta forma parte de un lote de preguntas contestadas en ocasión de la visita de Guillermo Francos a la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión y responder consultas de los legisladores.

Días atrás, el exgobernador Gustavo Bordet, actual integrante del bloque Unión por la Patria en la Cámara Baja, había adelantado que enviaría una consulta en relación al proyecto previsto en Uruguay, como parte de un cuestionario que incluía otras cinco preguntas más sobre diversos temas. Entre otros interrogantes, el exmandatario solicitaba se informara si el gobierno nacional estaba al tanto de la iniciativa y si había algún estudio en relación al impacto ambiental.

Desde que se conoció la posible instalación, el proyecto ha sido objetado por operadores turísticos y ambientalistas de Colón, debido al posible impacto que tendría en la localidad entrerriana. Incluso fue parte de una charla que mantuvo el propio gobernador Rogelio Frigerio con el flamante presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto comunica que no se ha recibido información por parte de Uruguay. No se ha presentado ante la Comisión Administradora del Río Uruguay el proyecto para la instalación de la Planta de Producción de Combustible Sintéticos (HIF Global), por lo tanto, tampoco existen en poder de la CARU los correspondientes estudios de impacto ambiental“, indicaron oficialmente en la respuesta. Y agregaron: “La Delegación Argentina ante la CARU ha participado de la reunión desarrollada en la ciudad de Colón el pasado viernes 21 de marzo, en la cual estuvieron presentes intendentes, legisladores nacionales, legisladores provinciales y representantes de organismos no gubernamentales, donde se planteó, entre otras cuestiones, la relocalización de esta planta hacia otra región menos perjudicial para el ambiente de la región y para el río Uruguay”.

Desde la cartera nacional reiteraron que, hasta el momento, el proyecto no ha sido presentado ante la Comisión Administradora del Río Uruguay para la evaluación de la potencial contaminación de las aguas del río Uruguay: “Sin perjuicio de ello, la CARU lleva adelante un Monitoreo Integral del Río Uruguay para todo el tramo compartido entre nuestro país y la República Oriental del Uruguay. Esta actividad resulta clave para la vigilancia continua del estado general de calidad del río, en tanto la información obtenida permitirá además diseñar acciones puntuales de remediación o mitigación de situaciones problemáticas, así como evaluar el efecto de la implementación de medidas de manejo ambiental por parte de los Estados Parte”.