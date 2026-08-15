La Dirección de Espacios Verdes, plantó 20 ejemplares de palmera Pindó en los canteros del boulevard Daneri, en el tramo comprendido entre 2 de Abril y Maestra Piaggio.

La especie elegida corresponde a la palmera Pindó, nativa y autóctona de Entre Ríos, que crece de forma espontánea en las riberas y los montes fluviales asociados a los ríos Paraná y Uruguay.

El traslado de los nuevos ejemplares hasta el boulevard se realizó en acoplados especiales, que permitieron trasladar cada palmera con el cepellón de tierra intacto para preservar sus raíces.

Para asegurar su crecimiento, cada ejemplar quedó sostenido con tutores de madera dispuestos en forma de trípode, un método que garantiza estabilidad durante el proceso de enraizamiento.

Este tipo de intervención resulta clave para la renovación del arbolado urbano y para la calidad estética y ambiental de los espacios públicos, y refleja la decisión del Gobierno de Gualeguaychú de sostener una política sistemática de forestación en las principales arterias de la ciudad.

Nivelación y forestación

La colocación de los nuevos ejemplares estuvo a cargo de personal municipal y se hizo luego del operativo previo de acondicionamiento del espacio público que se realizó a comienzo de semana en los canteros centrales.

Estos trabajos, ejecutados en un tramo de 2,1 kilómetros que se extiende desde calle Urquiza hasta el Cementerio Norte, consistieron en la nivelación, la limpieza y el desbarrancado de los canteros centrales del boulevard, una tarea que no se realizaba desde hacía más de diez años.

Para ese motivo, las cuadrillas perfilaron cada uno de los bordes hasta emparejarlos a la altura del cordón, lo cual significó el retiro del sector más de 70 camiones cargados con tierra, arena y sedimentos acumulados con el paso del tiempo.

La nivelación respetó la totalidad del arbolado existente en el lugar, sin daños ni afectaciones para las palmeras ya presentes.

En el operativo participaron distintas maquinarias del Municipio, buena parte incorporadas durante la gestión del intendente Mauricio Davico, junto con un equipo cedido por el Regimiento local, que colaboró de manera activa en la iniciativa.

Con los canteros ya emparejados a la altura del cordón, el pasto sembrado durante el procedimiento germinará en los próximos meses de primavera.