En el marco de los trabajos de puesta en valor y preservación de los espacios públicos, personal del área de Espacios Verdes llevó adelante una jornada de forestación en el predio del Cementerio Norte, ubicado en la intersección de Boulevard Daneri y Sobral.

La intervención incluyó la plantación de ejemplares nativos como tala, coronillo, molle y blanquillo, especies autóctonas provistas por el Vivero Municipal. La elección de estos árboles responde a su importancia dentro del ecosistema local, ya que contribuyen a generar mejores condiciones para la presencia de aves, mariposas y otras especies propias de la región.

La incorporación de flora nativa cumple un rol clave en la recuperación y preservación de la biodiversidad urbana. Estos ejemplares ofrecen alimento, refugio y espacios propicios para la reproducción de distintas especies, favoreciendo el regreso y la permanencia de fauna autóctona en el predio.

Además de mejorar las condiciones ambientales del lugar, la forestación permite avanzar en la conformación de corredores biológicos urbanos, que conectan distintos espacios verdes de la ciudad y fortalecen el equilibrio ecológico.